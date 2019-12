Sedem ľudí prišlo o život pri stroskotaní lode s migrantmi

Rabat 16. decembra (TASR) - Sedem afrických migrantov prišlo v pondelok o život pri stroskotaní lode, ktorá smerovala z Maroka do Španielska, informovala agentúra AP. Ďalších 70 ľudí sa z lode podarilo zachrániť.



Zachránených migrantov, medzi ktorými je aj desať žien a malé dieťa, previezli naspäť do marockého mesta Názúr. Tam ich odovzdali pobrežnej stráži, ktorá im poskytla lekársku starostlivosť.



Úrady totožnosť obetí bezprostredne nepotvrdili. Marocké združenie za ľudské práva (AMDH) uviedlo, že loď sa potopila po vypuknutí požiaru, ktorý sa rýchlo šíril.



Podľa Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) sa tento rok priplavilo do Španielska po mori viac ako 22.200 migrantov. Približne 325 ľudí pri tomto pokuse zahynulo.