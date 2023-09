Maroko smúti za obeťami zemetrasenia, veľa ľudí stratilo príbuzných

Rabat 10. septembra (TASR) - Maročania v nedeľu žialili za obeťami ničivého zemetrasenia, ktoré pripravilo o život vyše 2000 ľudí. Záchranári pod tlakom času stále hľadali preživších, uviaznutých pod troskami dedín zrovnaných so zemou. V reportáži to napísala tlačová agentúra AFP.



Najsilnejšie zemetrasenie, aké kedy táto severoafrická krajina zaznamenala, zabilo najmenej 2012 ľudí a spôsobilo zranenia vyše 2000 ďalším ľuďom, ukazujú aktuálne oficiálne údaje.



Zemetrasenie s magnitúdou 6,8 sa vyskytlo 72 kilometrov juhozápadne od turistami vyhľadávaného mesta Marrákeš a premenilo na trosky celé dediny v pohorí Vysoký Atlas.



"Stratil som všetko," povedal Lahsin, obyvateľ horskej dediny Múláj Bráhím, ktorého manželka a štyri deti sú medzi mŕtvymi obeťami.



Záchranári vytiahli z trosiek domu telá Lahsinových troch dcér, ale ešte nenašli pozostatky jeho manželky a syna.



"Teraz už nemôžem nič urobiť, chcem len uniknúť od sveta a žialiť," dodal.



Vojaci a záchranné služby prešli ťažkým terénom, aby sa dostali do odľahlých horských dedín, kde sú zrejme obete stále uviaznuté pod troskami domov postavených z tehál z nepálenej hliny.



Provincia al-Hawz, miesto epicentra zemetrasenia, zaznamenala najviac mŕtvych, a to 1293. Po nej nasleduje provincia Tárúdánt, kde prišlo o život 452 ľudí, hlásili marocké úrady.



Občania sa v nedeľu ponáhľali do nemocníc v Marrákeši, aby darovali krv, ktorú potrebuje mnoho zranených.



Ďalšia obyvateľky dediny Múláj Bráhím si utierala šatkou slzy, keď sledovala, ako sa muži oháňajú motykami a kopú hroby pre obete. "Vnúčatá mojej sesternice sú mŕtve," povedala Bušrá. "Na vlastnej koži som zažila zemetrasenie a stále sa trasiem. Bolo to ako ohnivá guľa, ktorá pohltí všetko, čo jej stojí v ceste," opísala situáciu. "Každý stratil rodinu, či už v našej dedine alebo inde v tejto oblasti," dodala.



Mnoho obyvateľov obvykle rušného mesta Marrákeš, plného turistov, spalo už druhú noc na uliciach. Túlili sa k sebe pod prikrývkami a medzi vakmi naplnenými svojimi osobnými vecami.



Marocké kráľovstvo vyhlásilo trojdňový štátny smútok a pomoc ponúklo veľa krajín vrátane Francúzska, Izraela, Talianska, Španielska či Spojených štátov.



Zástupca poradcu pre národnú bezpečnosť USA Jon Finer vyhlásil: "Máme pripravené pátracie a záchranné tímy, môžeme ich vyslať... Sme pripravení v pravý čas uvoľniť peniaze," dodal.



Alžírsko, ktoré má so susedným Marokom dlho kolísavé vzťahy, otvorilo svoj vzdušný priestor, doteraz dva roky zatvorený - umožňuje lety, ktoré privážajú humanitárnu pomoc a evakuujú ranených.