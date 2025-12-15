< sekcia Zahraničie
Maroko trápia prívalové povodne, vyžiadali si už 21 obetí
Len v rovnomennej metropole provincie zahynulo 14 ľudí. Zranenia utrpelo 32 ľudí, väčšinu z nich už prepustili z nemocnice, uviedli úrady.
Autor TASR
Rabat 15. decembra (TASR) — Najmenej 21 ľudí prišlo v nedeľu o život pri povodniach spôsobených prívalovými dažďami v marockej provincii Safí ležiacej na pobreží Atlantického oceánu približne 330 kilometrov južne od hlavného mesta Rabat. Informovali o tom agentúry Reuters a AFP s odvolaním sa na marocké úrady.
Približne hodinu trvajúci lejak spôsobil záplavy, ktoré v meste Safí poškodili približne 70 domov a obchodov. Voda tiež strhávala autá a poškodila mnohé cesty v Safí a jeho okolí.
Po siedmich rokoch sucha, ktoré spôsobilo značný úbytok vody v najväčších vodných nádržiach, postihli Maroko silné dažde, v pohorí Atlas snežilo. Meteorológovia predpovedajú na utorok v celej krajine ďalšie výdatné dažde.
