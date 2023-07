Maroko vypočulo 50 podozrivých z podporovania džihádistických skupín

Rabat 27. júla (TASR) - Marockí vyšetrovatelia v stredu v rámci celoštátnej operácie vypočuli približne 50 osôb podozrivých z podporovania džihádistických skupín. Informovali o tom miestne médiá. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Polícia zadržala 21 vypočúvaných, ktorí údajne vyjadrili podporu extrémistickej skupine Islamský štát (IS) či teroristickej organizácii al-Káida. Do vyšetrovania boli zapojené aj špeciálne protiteroristické jednotky.



Vyšetrovatelia dodali, že okrem vypočúvania skonfiškovali aj niekoľko nožov, publikácií obraňujúcich terorizmus či návodov na výrobu bômb.



Agentúra AFP pripomína, že Maroko zvyčajne nie je dejiskom násilností zo strany džihádistických skupín. Tamojšie bezpečnostné zložky však často informujú o zmarených plánoch na útoky.



Policajti z Maroka a Španielska zároveň minulý týždeň vyhlásili, že v rámci spoločnej operácie zameranej na údajných teroristov zadržali dvoch ľudí, pričom jeden z nich bol podporovateľom IS.