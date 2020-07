Maroko začína otvárať hranice po prísnom uzavretí krajiny

Rabat 9. júla (TASR) - Maroko začne od budúceho týždňa postupne otvárať vzdušné a námorné hranice po jednom z najprísnejších uzavretí hraníc na svete, ktoré uväznilo tisíce turistov v krajine a tisíce Maročanov v zahraničí bez toho, aby sa mohli vrátiť domov. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AP s odvolaním sa na vyhlásenie marockej vlády.



Od 14. júla, v prvej fáze znovuotvárania hraníc, budú môcť cestovať len občania Maroka a emigranti žijúci v Maroku.



Národné letecké spoločnosti naplánujú toľko letov, koľko je potrebných na návrat Maročanov žijúcich v zahraničí a taktiež cudzincov žijúcich v Maroku. Od cestujúcich sa vyžaduje, aby pred nástupom do lietadla smerom do Maroka predložili negatívny test na ochorenie COVID-19 vykonaný do 48 hodín pred odletom, ako aj test na protilátky na potvrdenie prekonanej infekcie.



Trajekty z francúzskeho prístavu Sete a talianskeho prístavu Janov budú môcť pokračovať v plavbe do marockých prístavov. Z ostatných prístavov sa do Maroka zatiaľ nebude môcť premávať.



Marockí občania a cudzinci žijúci v krajine budú môcť opustiť Maroko aj letecky, aj po mori.



Maroko náhle pozastavilo všetky medzinárodné lety a osobnú lodnú prepravu 15. marca. Výnimku na návrat do krajiny nedostali ani občania Maroka, ktorí uviazli v zahraničí, či turisti vracajúci sa domov.



Krajina doposiaľ zaznamenala viac ako 14.000 prípadov nákazy a 242 úmrtí.