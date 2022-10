Maroko zadržalo 32 migrantov pokúšajúcich sa dostať sa do Španielska

Rabat 28. októbra (TASR) - Marocká polícia v piatok zadržala 32 migrantov, ktorí sa pokúšali preplaviť do Španielska. Medzi nimi bolo šesť Maročanov a 26 osôb pochádzajúcich z iných afrických krajín. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Skupina migrantov plánovala vyplávať z južného pobrežia Maroka, ktoré leží zhruba 100 kilometrov od španielskych Kanárskych ostrovov, uviedla marocká bezpečnostná služba DGSN.



Marocká polícia od júna zadržala desiatky migrantov, ako aj niekoľko pašerákov ľudí. Približne 2000 migrantov sa 24. júna pokúsilo dostať do španielskej enklávy Melilla. Počas prejavov násilia vtedy zahynulo najmenej 23 ľudí. Ľudskoprávne organizácie obvinili španielske aj marocké úrady z použitia nadmernej sily.



Na Kanárske ostrovy tento rok podľa španielskych úradov dorazilo najmenej 11.500 migrantov.



Španielska mimovládna organizácia Caminando Fronteras uviedla, že za prvých šesť mesiacov tohto roka pri pokusoch dostať sa do Španielska zahynulo alebo sa stratilo na mori najmenej 978 migrantov.