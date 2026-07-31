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Maroko zasahovalo aj pri hranici s druhou španielskou enklávou Melilla
Hraničný priechod ostáva uzavretý, uviedla samospráva autonómneho mesta.
Autor TASR
Melilla 31. júla (TASR) - Policajti zasahovali proti pokusom o nelegálne prekročenie španielsko-marockej hranice aj pri druhej severoafrickej španielskej enkláve Melilla. Agentúra EFE uvádza, že v okolí jediného tamojšieho hraničného priechodu bolo počuť streľbu, píše TASR.
Hraničný priechod ostáva uzavretý, uviedla samospráva autonómneho mesta. Občanov vyzvala, aby sa nepribližovali k hraniciam a nesťažovali prácu bezpečnostným jednotkám. Agentúra EFE napísala, že v Melille došlo k pokusom o násilný vstup a na mieste bolo počuť streľbu.
Predseda miestnej vlády Juan José Imbroda neskôr v rozhovore v rádiu Cadena COPE odhadol, že do autonómneho mesta vo štvrtok vstúpilo cez pozemnú hranicu alebo po mori „maximálne 300 až 400“ nelegálnych migrantov. Imbroda tvrdí, že situácia v Melille je neporovnateľná so situáciou v Ceute a vyzdvihol spoluprácu bezpečnostných zložiek a marockej polície.
Tisíce migrantov prenikli počas stredy a štvrtka bez povolenia z Maroka do španielskej enklávy Ceuta, pričom väčšina z nich sa tam dostala po mori. Migranti, prevažne Maročania, prechádzali okolo pobrežných hrádzí a smerovali do Ceuty po pláži a priľahlých cestách. Väčšinu tvorili mladí muži, medzi prichádzajúcimi však boli aj ženy a deti.
Španielsko vo štvrtok večer oznámilo, že do Ceuty vyšle 60 vojakov, potápačské tímy a plavidlá pobrežnej stráže na posilnenie bezpečnosti. Príslušníci Občianskej gardy pôsobiaci v oblasti hovoria o kritickej situácii a riziku operačného kolapsu. Pri pokusoch dostať sa na územie Ceuty zahynuli viacerí migranti.
Ceuta a Melilla sú španielske enklávy na severe Afriky a dlhodobo tvoria citlivý bod vo vzťahoch medzi Španielskom a Marokom. Španielsko zároveň patrí medzi hlavné vstupné trasy migrantov do Európy.
Hraničný priechod ostáva uzavretý, uviedla samospráva autonómneho mesta. Občanov vyzvala, aby sa nepribližovali k hraniciam a nesťažovali prácu bezpečnostným jednotkám. Agentúra EFE napísala, že v Melille došlo k pokusom o násilný vstup a na mieste bolo počuť streľbu.
Predseda miestnej vlády Juan José Imbroda neskôr v rozhovore v rádiu Cadena COPE odhadol, že do autonómneho mesta vo štvrtok vstúpilo cez pozemnú hranicu alebo po mori „maximálne 300 až 400“ nelegálnych migrantov. Imbroda tvrdí, že situácia v Melille je neporovnateľná so situáciou v Ceute a vyzdvihol spoluprácu bezpečnostných zložiek a marockej polície.
Tisíce migrantov prenikli počas stredy a štvrtka bez povolenia z Maroka do španielskej enklávy Ceuta, pričom väčšina z nich sa tam dostala po mori. Migranti, prevažne Maročania, prechádzali okolo pobrežných hrádzí a smerovali do Ceuty po pláži a priľahlých cestách. Väčšinu tvorili mladí muži, medzi prichádzajúcimi však boli aj ženy a deti.
Španielsko vo štvrtok večer oznámilo, že do Ceuty vyšle 60 vojakov, potápačské tímy a plavidlá pobrežnej stráže na posilnenie bezpečnosti. Príslušníci Občianskej gardy pôsobiaci v oblasti hovoria o kritickej situácii a riziku operačného kolapsu. Pri pokusoch dostať sa na územie Ceuty zahynuli viacerí migranti.
Ceuta a Melilla sú španielske enklávy na severe Afriky a dlhodobo tvoria citlivý bod vo vzťahoch medzi Španielskom a Marokom. Španielsko zároveň patrí medzi hlavné vstupné trasy migrantov do Európy.