Maroko žiada vyšetrenie pobytu Gálího v Španielsku

Rabat 23. mája (TASR) - Maroko v sobotu oznámilo, že vodca hnutia za nezávislosť Západnej Sahary Ibráhím Gálí vstúpil na územie Španielska so sfalšovanými dokladmi. Maroko žiada vyšetrenie tohto prípadu, informovala tlačová agentúra AFP.



Gálí je vodcom hnutia bojujúceho za nezávislosť Západnej Sahary od Maroka. Španielsko ho prijalo v polovici apríla za účelom liečby z koronavírusového ochorenia COVID-19, pričom tento krok vyvolal pobúrenie Maroka.



Napätie medzi oboma krajinami sa vystupňovalo minulý týždeň po tom, ako tisícky migrantov vstúpili z Maroka na územie španielskej enklávy Ceuta v severnej Afrike.



Predstaviteľ marockého ministerstva zahraničných vecí povedal, že Gálí do Španielska prišiel "na základe sfalšovaných dokladov a s falošnou totožnosťou". Predstaviteľ požiadal o transparentné vyšetrenie tohto prípadu s cieľom "vniesť do prípadu svetlo".



Marocké ministerstvo zahraničných vecí si ešte v apríli predvolalo španielskeho veľvyslanca v Maroku Ricarda Díeza-Hochleitnera, aby "poskytol vysvetlenie v súvislosti s postojom španielskej vlády".



Španielske ministerstvo zahraničných vecí vtedy uviedlo, že Gálího do Španielska prijali z "výhradne humanitárnych" dôvodov.



Západná Sahara, rozľahlá púštna oblasť ležiaca na atlantickom pobreží Afriky, je spornou bývalou kolóniou Španielska. Maroko má pod kontrolou 80 percent jej územia vrátane lokalít na ťažbu fosfátu a lukratívnych oblastí rybolovu.



Gálí je prezidentom Saharskej arabskej demokratickej republiky (SADR alebo Západnej Sahary), štátu, ktorý vyhlásil Front Polisario vo februári 1976 na území dovtedajšej španielskej provincie Španielska Sahara. Gálí je zároveň generálnym tajomníkom Frontu Polisario.