Marshallove ostrovy mieria do volieb pozorne sledovaných Washingtonom

Sydney 18. novembra (TASR) - Na Marshallových ostrovoch sa v pondelok konajú všeobecné voľby, ktoré rozhodnú o tom, kto povedie rokovania tohto tichomorského štátu so Spojenými štátmi o obnovení regionálnej bezpečnostnej zmluvy.



Hlasovanie prichádza v čase narastajúceho znepokojenia zo strany Spojených štátov a ich spojencov v súvislosti so snahami Číny posilniť svoj vplyv v tichomorskom regióne, uvádza tlačová agentúra Reuters.



Marshallove ostrovy, ležiace približne medzi Havajom a Austráliou, získali nezávislosť v roku 1986 po štyroch desaťročiach pod americkou administráciou.



Prezidentka Hilda Heineová si hodlá uchovať svoje kreslo v 33-člennom parlamente, ktorý bude následne hlasovať o ďalšej hlave štátu. Heineová pred začiatkom volieb vyzvala voličov, aby "nemenili kurz" a vrátili jej vládu k moci.



To, ako sa Heineovej bude vodiť vo voľbách, môže mať vplyv na zmluvu, ktorá umožňuje americkej armáde exkluzívny prístup do vzdušného priestoru a teritoriálnych vôd Marshallových ostrovov, Mikronézie a Palau. Tieto tri krajiny za to dostávajú finančnú pomoc. Predmetná zmluva vyprší v roku 2024.



Rozhovory o obnovení kontraktu sa začali v auguste, keď americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo navštívil Mikronéziu.



Zmienené tri tichomorské štáty nadobudli na strategickom význame vďaka záujmom Číny v danom regióne a nedávnym rozhodnutiam dvoch ďalších tichomorských krajín - Šalamúnových ostrovov a Kiribati - prerušiť diplomatické vzťahy s Taiwanom a uznať namiesto toho Peking.