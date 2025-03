Martin Dejdar, legenda českého filmu a televízie, oslavuje 60 rokov

Na archívnej snímke Martin Dejdar. Foto: TASR top redakcia - Zuzana Čižmáriková

Vysoké Mýto/Bratislava 11. marca (TASR) - Vďaka hereckej všestrannosti sa objavil v komických i vážnych úlohách v mnohých divácky obľúbených filmoch a seriáloch. Pred filmovou kamerou debutoval v roku 1985 v poviedkovom filme Zelené léta. Divadelnú kariéru začal v pražskom divadle Studio Ypsilon. V utorok 11. marca bude mať Martin Dejdar, český filmový, televízny, divadelný herec, dabér a moderátor 60 rokov.Fanúšikov si získal stvárnením hlavnej postavy v hudobnom filme Šakalí léta z roku 1993. O rok neskôr ho ocenili Českým levom za stvárnenie ďalšej hlavnej úlohy v snímke Učitel tance. Výrazne zaujal aj v dramatickom seriáli Zdivočelá země (1997 - 2012).Medzi divácky obľúbené postavy v jeho podaní patrí aj "Ozzák" z komediálneho seriálu Comeback (2008 - 2011). Talent dabingové herca zasa neopakovateľne predviedol, keď svoj hlas prepožičal nezbednému chlapcovi Bartovi z legendárneho animovaného seriálu Simpsonovci.Martin Dejdar sa narodil 11. marca 1965 v vo Vysokom Mýte. Vyrastal a dospieval v meste Chrast v okrese Chrudim. Stredoškolské štúdium absolvoval na Gymnáziu Josefa Ressela v Chrudimi. Po maturite študoval herectvo na Divadelnej fakulte Akadémie múzických umení (DAMU) v Prahe a po jej absolvovaní nastúpil v roku 1987 do pražského divadla Studio Ypsilon, kde jeho hereckými kolegami boli Jiří Lábus či Oldřich Kaiser. Hosťoval aj v iných divadlách, napríklad v pražskom Realistickom divadle. Predstavil sa v úspešných divadelných inscenáciách Praha stověžatá, Horror band, Vosková figurína, Othello, alebo Anna Karenina.Pred filmovou kamerou debutoval v roku 1985 v poviedkovom filme Milana Muchnu Zelená léta, ktorý sa venoval osudom vojakom na základnej vojenskej službe. V roku 1987 si zahral jedného z futbalových fanúšikov Sparty Praha v snímke Proč?, ktorú režíroval Karel Smyczek. Dej filmu bol inšpirovaný skutočnými udalosťami, keď v roku 1985 zdemolovali sparťanskí fanúšikovia niekoľko vagónov vlaku na ceste do Banskej Bystrice.Legendárny český režisér František Vláčil zveril Dejdarovi jednu z menších úloh v historickej dráme Mág. Komediálne nadaný herec si zahral aj v dnes už kultovej snímke Tomáša Vorela Pražská pětka (1988). V roku 1989 sa objavil tiež vo filme Karla Kachyňu Blázni a děvčátka. Zaujímavosťou v Dejdarovej filmografii 80. rokov 20. storočia je aj epizódna úloha v jednej z častí legendárneho talianskeho seriálu o mafii Chobotnica. Deväťdesiate roky minulého storočia zasa odštartoval účinkovaním v divácky obľúbenej komédii Zdeňka Trošku Slnko, seno, erotika (1991).Prvú veľkú úlohu a výrazný úspech zaznamenal po stvárnení výstredne oblečeného a rokenrolovou hudbou posadnutého mladíka prezývaného Bejby v hudobnej komédii Šakalí léta (1993) odohrávajúcej sa koncom 50. rokov v totalitnom Československu. Divácky úspešnú snímku režíroval Jan Hřebejk.Ďalšiu hlavnú postavu, v tomto prípade tanečného majstra Mayera liečiaceho sa v pľúcnom sanatóriu, stvárnil vo filme Jaromila Jireša Učitel tance (1994). O rok neskôr Dejdara za jeho herecký výkon ocenili Českým levom v kategórii Najlepší herec v hlavnej úlohe.V roku 1994 stvárnil hlavného hrdinu v dráme Vladimíra Micháleka Amerika, nakrútenej podľa rovnomenného románu Franza Kafku. Jednu z menších úloh si strihol tiež v snímke Věry Caisovej Príliš hlučná samota (1994) inšpirovanej rovnomenným románom Bohumila Hrabala.Predstavil sa aj v snímke Eliška má ráda divočinu (r. Otakáro Maria Schmidt, 1999), v komédii Panská jízda (r. Martin Kotík, 2004), v dráme Cinka Panna (r. Dušan Rapoš, 2008), v rozprávke Princezná bez draka (r. Vít Karas, 2011), v kriminálke Bastardi 2 (r. Jan Lengyel, 2011), v Troškových komediálnych snímkach Kameňák 4 (2013) a Kameňák 5 (2015), v životopisnom filme Voda, čo ma drží nad vodou (r. Tomáš Magnusek, 2019), alebo vo vojnovej dráme Ležáky (r. Tomáš Magnusek, 2025).Medzi výrazne úspešné projekty, na ktorých sa herecky podieľal Dejdar, patrí seriál Hynka Bočana Zdivočelá země (1997 - 2012), ktorý vznikol podľa rovnomennej románovej predlohy Jiřího Stránskeho. V seriáli stvárnil Antonína Maděru, vojnového pilota slúžiaceho na západnom fronte, ktorý sa po vojne vrátil do Československa, ktoré zakrátko ovládla komunistická moc. Tematikou komunistickej moci a emigrácie sa zaoberá aj seriál slovenského režiséra Miloslava Luthera Koniec veľkých prázdnin, v ktorom hlavu postavu stvárnil opäť Dejdar.Obľúbeným sa stal aj pôvodný český sitcom Comeback (2008 - 2011), v ktorom stvárnil svojrázneho fanúšika metalu a rocku prezývaného "Ozzák". Výrazné postavy si zahral aj v seriáloch Poslední sezona (2006), Přístav (2015 - 2017), Kuchyňa (2017 - 2018), alebo Špecialisti (2017 - 2025).Komediálny talent a pohotovosť využil aj ako moderátor zábavných televíznych relácií Šance (1992 - 1994), Ptákoviny (1997), alebo Miss Českej republiky (2000).Svoj nezameniteľný hlas prepožičal okrem spomínaného Barta Simpsona aj myšiakovi z filmu Myšiak Stuart Little (1999).V roku 2020 vytvoril internetový projekt "Pŕáni pro Tebe" s cieľom pomáhať hercom, hudobníkom, spevákom a iným tvorcom preklenúť výpadok príjmov spôsobený pandémiou vírusu COVID-19.Martin Dejdar sa v roku 1994 oženil s Danielou Švábovou, s ktorou má syna Matěja a dcéru Sáru.