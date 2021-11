L. Martinová: Euroskeptici si neželajú úspech CoFoE

Brusel 29. novembra (TASR) - Jednotnejšia a demokratickejšia Európska únia nie je v záujme všetkých a niektorí politici sa snažia, aby konzultačný proces s občanmi stratil zmysel. Európania sa preto v rámci Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE) musia zmobilizovať a požadovať reformu Únie smerom k prehĺbeniu demokracie, väčšej jednote a k vytvoreniu novej zmluvy o EÚ. Pre Euractiv to uviedla bývalá predsedníčka mimovládnej organizácie Mladí európski federalisti (JEF Europe) Leonie Martinová.



Zdôraznila, že konferencia musí byť dostatočne veľká, aby ju nebolo možné ignorovať. Upozornila, že to, čo bolo pôvodne zamýšľané ako komplexný dvojročný proces s potenciálom predefinovať základy EÚ, sa po roku odkladov zmenilo na "deväťmesačné cvičenie s nejasným záväzkom".



Podľa jej slov Európa čelí krízam, ako sú klimatické zmeny, migrácia, porušovanie zásad právneho štátu či pandémia, ktoré členské štáty nedokážu zvládnuť samy, avšak ani Únia ich úplne nezvláda vo svojej súčasnej podobe. Tento stav "inštitucionálnej impotencie" preto treba zmeniť.



Ako pripomenula, nedávne prieskumy verejnej mienky naznačili, že Európania podporujú rozšírenie rozhodovania na úrovni EÚ, systém volebných lídrov pre celú EÚ (tzv. spitzenkandidátov), zdieľanie právomocí v oblasti daní, väčšiu angažovanosť EÚ v oblasti sociálnych vecí a zdravia a tiež spoločný postup pri globálnych výzvach a migrácii.



Martinová uviedla, že inštitucionálny model konferencie má obmedzené kapacity na riešenie uvedených problémov, pričom niektoré politické sily dúfajú, že toto úsilie sa rýchlo premení na debakel proeurópskeho tábora. Preto je podľa nej úlohou európskej občianskej spoločnosti a reformných síl v inštitúciách a členských štátoch zmobilizovať "mlčiacu väčšinu".



CoFoE by mala viac stimulovať celoeurópsku verejnú mienku – aj preto, lebo médiá vo väčšine členských krajín majú tendenciu uprednostňovať národnú perspektívu pred európskou. "Víťazstvo nad národnými médiami bude kľúčové pre zviditeľnenie konferencie a jej úspešnosti pri podnecovaní celoeurópskej diskusie," skonštatovala.



Martinová spresnila, že v ideálnom prípade môže byť CoFoE odrazovým mostíkom k ústavnému zhromaždeniu, ktoré umožní nahradiť súčasné zmluvy o EÚ komplexnejším ústavným rámcom – bez individuálneho veta pri rozhodovaní o spoločnej politike. "Po rokoch stagnácie od prijatia Lisabonskej zmluvy sa zdá, že je to správny prístup a čas konečne sa posunúť vpred," uviedla Martinová.











