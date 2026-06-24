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Mary Pickford - svet filmu pred 120 rokmi zrodil prvú milionárku
Tieto sumy v dnešnom svete šoubiznisu dych už ani nevyrážajú.
Autor TASR
Los Angeles 24. júna (TASR) - Scarlett Johanssonová ako najvyhľadávanejšia herečka uplynulého obdobia pomohla filmom s jej obsadením k rekordným ziskom. Napriek tomu, že nehrá vždy v "blockbusteroch" a rada točí aj v nezávislejších produkciách, až trikrát v uplynulých ôsmich rokoch dosiahla medzi ženami najvyšší ročný zárobok okolo 50 miliónov dolárov.
Tieto sumy v dnešnom svete šoubiznisu dych už ani nevyrážajú. Väčšou senzáciou bola pred 120 rokmi kanadsko-americká herečka Mary Pickford, ktorá sa 24. júna 1916 stala prvou ženou s miliónovou zmluvou vo sfére kinematografie. To mala 24 rokov. Hviezda nemého filmu bola silná osobnosť aj v zákulisí, už ako 17-ročná debutantka si vypýtala dvojnásobok 5-dolárovej dennej gáže oproti priemeru a ako 22-ročná sa stala najlepšie platenou herečkou s kontraktom tisíc dolárov týždenne. O dva roky neskôr sa to už rátalo nad 6 núl.
Pritom začiatok jej filmovej kariéry nesľuboval príliš žiarivú budúcnosť. Popredný režisér D. W. Griffith 16-ročnej dievčine údajne povedal, že je príliš malá a bacuľatá, že sa do filmového priemyslu nehodí. Šancu jej však dal a Mary Pickford sa stala hviezdou jeho krátkych filmov.
V roku 1919 spolu založili slávnu spoločnosť United Artists. Ďalšími spoluzakladateľmi boli akčný hrdina Douglas Fairbanks a kráľ grotesky Charlie Chaplin. „Silná štvorka“, ako si sami hovorili, nemala v Hollywoode konkurenciu. Cieľom spoločnosti bolo poskytnúť hercom a filmárom väčšiu tvorivú slobodu a mladej herečke to otvorilo dvere k ešte väčšiemu počtu filmových príležitostí a množstvu hlavných úloh.
Mary Pickford sa ako Gladys Marie Smithová narodila 8. apríla 1892 v Toronte. Jeden z rodinných známych vlastnil divadelnú spoločnosť a hľadal detských hercov. Gladys si svoju prvú hovorenú úlohu musela zapamätať tak, že jej ju hereckí kolegovia nahlas čítali, v tom čase totiž ešte nevedela čítať ani písať. Diváci si ju rýchlo obľúbili. Neskôr sa na Broadwayi zoznámila s významným producentom Davidom Belascom. Okamžite jej ponúkol angažmán a od roku 1908 pôsobila na jeho podnet pod umeleckým menom.
O rok neskôr sa Mary Pickford zoznámila s Griffithom a jej kariéra začala raketovo stúpať. V Hollywoode sa čoskoro dostala pod krídla spoločnosti Paramount Pictures a rastúca popularita sa odrazila aj na jej honorároch. V roku 1911 nakrútila film The Courting of Mary (Máriine pytačky) a dostala zaň bežný herecký honorár vo výške 25 dolárov. O osem rokov neskôr už inkasovala po 350 tisíc za snímky Daddy-Long-Legs (Otec Dlháň) a The Hoodlum (Výtržník).
Medzi americkými divákmi bola mimoriadne obľúbená aj vďaka v záľube stvárňovania mladých, často detských postáv. Trvalo pomerne dlho, kým začala prijímať úlohy primerané svojmu veku a aj v neskorších rokoch sa často vracala k typom postáv, ktoré ju preslávili a upevnili jej odkaz v dejinách filmu.
Ďalší faktor popularity tkvel v jej neúnavnosti. Patrila k najproduktívnejším hviezdam filmového priemyslu, napríklad počas svojho prvého roku vo filme účinkovala až v 51 snímkach, aj keď išlo prevažne o krátkometrážne diela. Na celovečerných plátnach účinkovala v 52 snímkach.
Tvrdila, že za jej úspechom stála predovšetkým neochvejná odhodlanosť. Prijímala najrozličnejšie úlohy, aby a jej meno dostalo do povedomia a aby si zabezpečila finančný úspech. „Hrala som upratovačky, sekretárky a ženy najrôznejších národností,“ uviedla v závere kariéry pre denník The New York Times: "Brala som všetko, čo sa mi naskytlo. Cítila som, že ak sa objavím v čo najväčšom počte filmov, ľudia si ma zapamätajú a vznikne dopyt po mojej práci.“
Dňa 24. júna 1916 podpísala novú zmluvu s Paramountom, ktorá jej zabezpečila účasť vo vedení a poskytla jej plnú kontrolu nad produkciou filmov, v ktorých hrala. Zároveň rekordný honorár 10.000 dolárov týždenne s nárokom na polovicu zisku z filmu s garantovaným príjmom 1,04 milióna dolárov (čo zodpovedá približne terajším 23,5 miliónom) počas nasledujúcich dvoch rokov.
Mary Pickford pôsobila vo filmovom priemysle takmer sedem desaťročí, zomrela 29. mája 1979 vo veku 87 rokov.
Tieto sumy v dnešnom svete šoubiznisu dych už ani nevyrážajú. Väčšou senzáciou bola pred 120 rokmi kanadsko-americká herečka Mary Pickford, ktorá sa 24. júna 1916 stala prvou ženou s miliónovou zmluvou vo sfére kinematografie. To mala 24 rokov. Hviezda nemého filmu bola silná osobnosť aj v zákulisí, už ako 17-ročná debutantka si vypýtala dvojnásobok 5-dolárovej dennej gáže oproti priemeru a ako 22-ročná sa stala najlepšie platenou herečkou s kontraktom tisíc dolárov týždenne. O dva roky neskôr sa to už rátalo nad 6 núl.
Pritom začiatok jej filmovej kariéry nesľuboval príliš žiarivú budúcnosť. Popredný režisér D. W. Griffith 16-ročnej dievčine údajne povedal, že je príliš malá a bacuľatá, že sa do filmového priemyslu nehodí. Šancu jej však dal a Mary Pickford sa stala hviezdou jeho krátkych filmov.
V roku 1919 spolu založili slávnu spoločnosť United Artists. Ďalšími spoluzakladateľmi boli akčný hrdina Douglas Fairbanks a kráľ grotesky Charlie Chaplin. „Silná štvorka“, ako si sami hovorili, nemala v Hollywoode konkurenciu. Cieľom spoločnosti bolo poskytnúť hercom a filmárom väčšiu tvorivú slobodu a mladej herečke to otvorilo dvere k ešte väčšiemu počtu filmových príležitostí a množstvu hlavných úloh.
Mary Pickford sa ako Gladys Marie Smithová narodila 8. apríla 1892 v Toronte. Jeden z rodinných známych vlastnil divadelnú spoločnosť a hľadal detských hercov. Gladys si svoju prvú hovorenú úlohu musela zapamätať tak, že jej ju hereckí kolegovia nahlas čítali, v tom čase totiž ešte nevedela čítať ani písať. Diváci si ju rýchlo obľúbili. Neskôr sa na Broadwayi zoznámila s významným producentom Davidom Belascom. Okamžite jej ponúkol angažmán a od roku 1908 pôsobila na jeho podnet pod umeleckým menom.
O rok neskôr sa Mary Pickford zoznámila s Griffithom a jej kariéra začala raketovo stúpať. V Hollywoode sa čoskoro dostala pod krídla spoločnosti Paramount Pictures a rastúca popularita sa odrazila aj na jej honorároch. V roku 1911 nakrútila film The Courting of Mary (Máriine pytačky) a dostala zaň bežný herecký honorár vo výške 25 dolárov. O osem rokov neskôr už inkasovala po 350 tisíc za snímky Daddy-Long-Legs (Otec Dlháň) a The Hoodlum (Výtržník).
Medzi americkými divákmi bola mimoriadne obľúbená aj vďaka v záľube stvárňovania mladých, často detských postáv. Trvalo pomerne dlho, kým začala prijímať úlohy primerané svojmu veku a aj v neskorších rokoch sa často vracala k typom postáv, ktoré ju preslávili a upevnili jej odkaz v dejinách filmu.
Ďalší faktor popularity tkvel v jej neúnavnosti. Patrila k najproduktívnejším hviezdam filmového priemyslu, napríklad počas svojho prvého roku vo filme účinkovala až v 51 snímkach, aj keď išlo prevažne o krátkometrážne diela. Na celovečerných plátnach účinkovala v 52 snímkach.
Tvrdila, že za jej úspechom stála predovšetkým neochvejná odhodlanosť. Prijímala najrozličnejšie úlohy, aby a jej meno dostalo do povedomia a aby si zabezpečila finančný úspech. „Hrala som upratovačky, sekretárky a ženy najrôznejších národností,“ uviedla v závere kariéry pre denník The New York Times: "Brala som všetko, čo sa mi naskytlo. Cítila som, že ak sa objavím v čo najväčšom počte filmov, ľudia si ma zapamätajú a vznikne dopyt po mojej práci.“
Dňa 24. júna 1916 podpísala novú zmluvu s Paramountom, ktorá jej zabezpečila účasť vo vedení a poskytla jej plnú kontrolu nad produkciou filmov, v ktorých hrala. Zároveň rekordný honorár 10.000 dolárov týždenne s nárokom na polovicu zisku z filmu s garantovaným príjmom 1,04 milióna dolárov (čo zodpovedá približne terajším 23,5 miliónom) počas nasledujúcich dvoch rokov.
Mary Pickford pôsobila vo filmovom priemysle takmer sedem desaťročí, zomrela 29. mája 1979 vo veku 87 rokov.