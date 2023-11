Marzúk: Dočasné prímerie začne platiť vo štvrtok od 10.00 h

Jeruzalem 22. novembra (TASR) - Predstaviteľ politického vedenia palestínskeho militantného hnutia Hamas Músá ab Marzúk tvrdí, že dočasné prímerie medzi Hamasom a Izraelom nadobudne platnosť vo štvrtok o 10.00 h miestneho času.



Marzúk to vyhlásil v rozhovore pre panarabskú televíziu al-Džazíra, informoval v stredu spravodajský web The Times of Israel (TOI). Bezprostredné potvrdenie abú Marzúkových slov o začiatku prímeria z Izraela nateraz nie je k dispozícii.



Abú Marzúk v rozhovore dodal, že väčšina rukojemníkov, ktorí majú byť prepustení, má cudzie občianstvo. Nespresnil však, či sú súčasne aj držiteľmi izraelských pasov.



Izrael uviedol, že všetci rukojemníci budú izraelskí občania alebo osoby žijúce v Izraeli.



Abú Marzúkovo vyhlásenie sa v médiách objavilo po tom, čo Izrael dosiahol dohodu s Hamasom o štvordňovom zastavení bojov a prepustení najmenej 50 z približne 240 rukojemníkov, ktorých Hamas uniesol 7. októbra. Výmenou za to Hamas dosiahol prepustenie 150 maloletých Paletínčanov a palestínskych väzenkýň zadržiavaných v izraelských väzniciach.



Dohodu s Hamasom schválil izraelský vládny kabinet v noci na stredu.



Zdroje blízke libanonskej proiránskej militantnej organizácii Hizballáh pre al-Džazíru na margo dohody o prímerí medzi Izraelom a Hamasom uviedli, že neboli súčasťou rokovaní, ale pridajú sa k zastaveniu boja. Túto správu panarabskej televízie na svojom webe zverejnil izraelský denník Haarec.



Po vojenskej eskalácii, ktorú vyvolal vpád ozbrojených kománd na juh Izraela zo 7. októbra, došlo aj k aktivizácii bojovníkov Hizballáh v južnom Libanone, odkiaľ podnikajú cezhraničné útoky na sever Izraela.



Úrad izraelskej vlády dodal, že Izrael je ochotný predlžovať prímerie o deň za každých desať ďalších prepustených.



Hnutie Hamas krátko potom dohodu privítalo s tým, že takto dosiahne oslobodenie najmenej 150 väznených Palestínčanov a prísun humanitárnej pomoci do Gazy.