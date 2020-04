VIDEO: MASAKER V KANADE: Ozbrojenec zabil v Novom Škótsku 16 ľudí

Šestnásť ľudí zabil v nedeľu v kanadskej provincii Nové Škótsko muž prezlečený za policajta. Jeho séria strelných útokov trvala 12 hodín a je najkrvavejším takýmto činom v dejinách krajiny. Foto: TASR/The Canadian Press via AP

Toronto 20. apríla (TASR) - Šestnásť ľudí zabil v nedeľu v kanadskej provincii Nové Škótsko muž prezlečený za policajta. Jeho séria strelných útokov trvala 12 hodín a je najkrvavejším takýmto činom v dejinách krajiny. Podozrivý páchateľ je podľa úradov tiež mŕtvy, informovali agentúra AP a stanica BBC.Motív činu nie je zatiaľ známy, polícia sa však domnieva, že útočník konal sám. Na prvé obete podľa nej pravdepodobne strieľal cielene, následne však začal útočiť náhodne. Medzi zabitými je aj policajtka.Viacero tiel našli v dome v malom vidieckom mestečku Portapique a pred ním, čo bolo podľa polície prvým miestom činu. Telá objavili aj na iných miestach.Práve z Portapique, 100 kilometrov severne od provinčnej metropoly Halifax, dostala polícia ešte v sobotu neskoro večer miestneho času prvé hlásenie opo ktorom spustila vyšetrovanie neskôr rozšírené naObyvateľov mestečka počas noci úrady vyzvali, aby sa zamkli vnútri a nevychádzali zo suterénov svojich domov. Podozrivý podľa polície jazdil na falošnom policajnom vozidle, ktoré neskôr vymenil za iné auto. Policajti ho napokon našli na čerpacej stanici v obci Enfield pri Halifaxe v nedeľu dopoludnia.Polícia predpokladaného strelca identifikovala ako 51-ročného Gabriela Wortmana. Najskôr oznámila, že ho na čerpacej stanici zadržala, neskôr však bez ďalšieho vysvetlenia uviedla, že zomrel.Hovorca polície potvrdil, že o život okrem podozrivého prišlo 16 ľudí, pričom v jednom okamihu došlo aj k prestrelke medzi páchateľom a príslušníkmi policajného zboru.Ďalší policajný predstaviteľ povedal, že vyšetrovatelia preveria aj to, či útok nejako nesúvisel s pandémiou koronavírusu, pre ktorú platia obmedzenia pohybu. Zatiaľ však súvis nenašli.Masové streľby sú v Kanade pomerne zriedkavé. Zbrojnú legislatívu v krajine sprísnili po masovej streľbe z roku 1989, pri ktorej ozbrojenec Marc Lépine zabil na vysokej škole v Montreale 14 žien a seba. Pred streľbou z uplynulého víkendu to bol najhorší takýto útok v Kanade.Kanadský premiér Justin Trudeau nedeľňajšie útoky označil za "hrozivú situáciu" a premiér Nového Škótska Stephen McNeil novinárom povedal, že "je to jeden z najzbytočnejších násilných činov v dejinách našej provincie".