Masako: Cena preživším atómového útoku ukazuje na nutnosť mieru

Tokio 9. decembra (TASR) - Japonská cisárovná Masako uviedla, že udelenie Nobelovej ceny mieru organizácii Nihon Hidankjo, ktorú založili preživší amerického atómového bombardovanie Hirošimy a Nagasaki, bolo kľúčovou udalosťou tohto roka, ktorá na ňu zapôsobila a pripomenula jej dôležitosť celosvetového mierového úsilia. TASR o tom informuje podľa správy tlačovej agentúry AP.



Masako, manželka cisára Naruhita, povedala, že myslí na bolesť a utrpenie tých, ktorí prežili, a na boj tých, ktorí dlhodobo vedú úsilie o jadrové odzbrojenie.



"Znovu som pocítila, že je dôležité, aby sa ľudia na celom svete usilovali o vzájomné porozumenie a spolupracovali na budovaní mierového sveta," uviedla Masako vo vyhlásení, ktoré v pondelok pri príležitosti jej 61. narodenín vydal cisársky dvor.



Jej vyjadrenie prišlo deň predtým, ako sa skupina 30 ľudí, ktorí prežili atómové bombardovanie, zúčastní na utorkovom slávnostnom odovzdávaní Nobelovej ceny mieru v nórskom Osle.



Organizácia Nihon Hidankjo bola ocenená za svoju desaťročia trvajúcu aktivitu proti jadrovým zbraniam. Tridsať preživších, známych ako hibakuša, vníma cenu a medzinárodnú pozornosť ako poslednú šancu na to, aby sa ich posolstvo dostalo k mladším generáciám.



Terumi Tanaka, 91-ročný muž, ktorý prežil bombardovanie Nagasaki a ktorý vystúpi na ceremónii, po príchode do Osla novinárom povedal, že plánuje hovoriť o kampani preživších a ich požiadavke na úplné jadrové odzbrojenie.



"Mám v pláne ešte dôraznejšie sa prihovoriť za to, o čo sa hibakuša usilujú, a vyjadriť našu nádej, že to prevezmú mladšie generácie," povedal Tanaka.



Dodal, že podľa jeho názoru utrpenie preživších nie je úplne pochopené, a že dúfa, že sa mu podarí zvýšiť povedomie o potrebe spojiť sily s cieľom dosiahnuť svet bez jadrových zbraní.



Pri zhodení prvej atómovej bomby 6. augusta 1945 zahynulo v Hirošime 140.000 ľudí. Pri zhodení druhej atómovej bomby na Nagasaki o tri dni neskôr prišlo o život ďalších 70.000 ľudí. Japonsko kapitulovalo 15. augusta 1945, čím sa skončila druhá svetová vojna a takmer polstoročná japonská agresia v Ázii. Vojna sa viedla v mene cisára Hirohita, starého otca súčasného japonského cisára Naruhita.