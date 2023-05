´Mäsiar z Mariupola´ sa pridal k Vagnerovej skupine, tvrdia blogeri

Moskva 5. mája (TASR) — Bývalý námestník ruského ministra obrany generálplukovník Michail Mizincev, prezývaný "mäsiar z Mariupola", vstúpil do radov ruskej súkromnej žoldnierskej Vagnerovej skupiny. Táto informácia sa podľa agentúry Reuters objavila vo štvrtok na ruských sociálnych médiách podporujúcich vojnu na Ukrajine.



Na dvoch videozáznamoch zverejnených vojnovým korešpondentom Alexandrom Simonovom na platforme Telegram je vidieť Mizinceva v uniforme so znakom vagnerovcov na návšteve výcvikového tábora a ruských pozícií vo východoukrajinskom meste Bachmut. U vagnerovcov má mať funkciu zástupcu veliteľa.



Záznamy boli zverejnené v rovnakom čase ako dve vyhlásenia zakladateľa vagnerovcov Jevgenija Prigožina, ktorý opäť tvrdo kritizoval ruský rezort obrany, že jeho jednotkám nedodáva dostatok munície a avizoval ich stiahnutie z Bachmutu do 10. mája.



Prigožin oslovil Mizinceva 29. apríla, deň po jeho prepustení z ministerstva obrany. Mizincev, ktorý vlani v prvých mesiacoch vojny riadil obliehanie ukrajinského prístavného mesta Mariupol, sa stal v septembri námestníkom ministra obrany zodpovedným za logistiku a zásobovanie.



Európska únia (EÚ) ešte vlani v júni uvalila na Mizinceva sankcie za jeho úlohu pri obliehaní Mariupola, ktorý bol takmer úplne zničený.