MASÍVNE VÝBUCHY: Na čerpacej stanici hlásia 45 zranených

Rím 4. júla (TASR) - Po masívnych výbuchoch na čerpacej stanici so skvapalneným ropným plynom (LPG) v talianskom Ríme v piatok stúpol počet zranených na 45, dvaja ľudia sú v kritickom stave. Medzi zranenými sú aj policajti, hasiči a záchranári, ktorí zasahovali pri menšom incidente spôsobenom nárazom nákladného vozidla do plynového potrubia. TASR o tom informuje na základe správy denníka The Guardian.



Z celkového počtu zranených je 24 civilistov, 12 policajtov, šesť hasičov a traja záchranári. Prevezení boli do deviatich nemocníc po celom meste. Okrem popálenín ich zranili aj úlomky z rozbitých okien.



Dvaja ľudia v život ohrozujúcom stave utrpeli popáleniny na 55 a 25 percentách tela. Zároveň utrpeli inhalačnú traumu a barotraumu – poranenia spôsobené tlakovou vlnou po explózii.



Výbuchy poškodili viaceré okolité budovy a boli počuť vo veľkej časti mesta. Plamene zachvátili aj priestor za čerpacou stanicou, kde sa nachádzali odstavené vozidlá a kyslíkové fľaše.



Environmentálna organizácia Legambiente vyzvala na zníženie počtu LPG čerpacích staníc v mestských oblastiach. Upozornila, že extrémne letné horúčavy zvyšujú riziko podobných incidentov.



Obyvateľom zasiahnutej oblasti úrady odporučili, aby zostali vo vnútri a neotvárali okná, keďže vo vzduchu sa naďalej šíri dym a sadze z požiaru.