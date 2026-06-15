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Masívny ruský útok na Ukrajinu má 9 obetí, v Rusku hlásia 3 mŕtvych
Šéf kyjevskej vojenskej správy Tymur Tkačenko na Telegrame informoval, že v Kyjeve bolo zasiahnutých viac ako 40 miest, pričom boli zaznamenané škody rôzneho rozsahu.
Autor TASR
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Kyjev/Charkov/Tula/Moskva 15. júna (TASR) — Rusko uskutočnilo v noci na pondelok ďalší masívny útok pomocou balistických rakiet a bezpilotných lietadiel na Ukrajinu, ktoré si vyžiadali najmenej deväť obetí – štyri v Kyjeve a päť v Charkove. Ukrajinské sily zasa útočili na mesto Tula, ruská protivzdušná obrana zostrelia drony mieriace na Moskvu. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a TASS a portálu Ukrajinska pravda.
Šéf kyjevskej vojenskej správy Tymur Tkačenko na Telegrame informoval, že v Kyjeve bolo zasiahnutých viac ako 40 miest, pričom boli zaznamenané škody rôzneho rozsahu. K 5.40 h miestneho času (04.40 h SELČ) boli hlásení štyria mŕtvi a 23 zranených, vrátane tehotnej ženy a dieťaťa, ale toto číslo podľa neho nie je konečné.
V kyjevskej štvrti Darnyckyj bola úmyselne zasiahnutá 25-poschodová obytná budova, uviedol Tkačenko. Vyzval ľudí, aby zostali v krytoch až do skončenia poplachu.
Primátor Kyjeva Vitalij Kličko informoval, že v severnej časti mesta je bez elektriny 140.000 odberateľov.
Požiar podľa neho zachvátil po priamom zásahu aj strechu Uspenského chrámu v pravoslávnom kláštornom a jaskynnom komplexe Kyjevsko-pečerská lavra, ktorý patrí k najvýznamnejším náboženským a kultúrnym pamiatkam Ukrajiny a je zapísaný na zozname svetového dedičstva UNESCO.
Predbežné údaje podľa portálu Kyiv Independent naznačujú, že ruské sily vypustili na Kyjev viac ako 50 rakiet, vrátane niekoľkých hypersonických striel Zirkon, a takmer 500 dronov.
Pri hasení požiaru, ktorý vypukol v dôsledku raketového útoku na Charkov, zahynulo päť záchranárov a ďalších najmenej päť utrpelo zranenia. Oznámil to na Telegrame ukrajinský minister vnútra Klymenko.
V meste Dnipro v Dnepropetrovskej oblasti bola zranená jedna osoba, uviedol tamojší gubernátor Oleksandr Hanža.
Pri nedeľňajšom večernom útoku ukrajinských dronov na obytnú štvrť v meste Tula, metropole Tulskej oblasti ležiacej 165 kilometrov južne od Moskvy, boli zabití traja ľudia a traja ďalší, vrátane 12-mesačného dieťaťa, utrpeli zranenia. Informoval o tom gubernátor Tulskej oblasti Dmitrij Miľajev na platforme Max. Niekoľko súkromných domov a komerčných nehnuteľností bolo poškodených.
Primátor Moskvy Sergej Sobianin zasa informoval o zostrelení štyroch dronov letiace smerom na ruské hlavné mesto.
Šéf kyjevskej vojenskej správy Tymur Tkačenko na Telegrame informoval, že v Kyjeve bolo zasiahnutých viac ako 40 miest, pričom boli zaznamenané škody rôzneho rozsahu. K 5.40 h miestneho času (04.40 h SELČ) boli hlásení štyria mŕtvi a 23 zranených, vrátane tehotnej ženy a dieťaťa, ale toto číslo podľa neho nie je konečné.
V kyjevskej štvrti Darnyckyj bola úmyselne zasiahnutá 25-poschodová obytná budova, uviedol Tkačenko. Vyzval ľudí, aby zostali v krytoch až do skončenia poplachu.
Primátor Kyjeva Vitalij Kličko informoval, že v severnej časti mesta je bez elektriny 140.000 odberateľov.
Požiar podľa neho zachvátil po priamom zásahu aj strechu Uspenského chrámu v pravoslávnom kláštornom a jaskynnom komplexe Kyjevsko-pečerská lavra, ktorý patrí k najvýznamnejším náboženským a kultúrnym pamiatkam Ukrajiny a je zapísaný na zozname svetového dedičstva UNESCO.
Predbežné údaje podľa portálu Kyiv Independent naznačujú, že ruské sily vypustili na Kyjev viac ako 50 rakiet, vrátane niekoľkých hypersonických striel Zirkon, a takmer 500 dronov.
Pri hasení požiaru, ktorý vypukol v dôsledku raketového útoku na Charkov, zahynulo päť záchranárov a ďalších najmenej päť utrpelo zranenia. Oznámil to na Telegrame ukrajinský minister vnútra Klymenko.
V meste Dnipro v Dnepropetrovskej oblasti bola zranená jedna osoba, uviedol tamojší gubernátor Oleksandr Hanža.
Pri nedeľňajšom večernom útoku ukrajinských dronov na obytnú štvrť v meste Tula, metropole Tulskej oblasti ležiacej 165 kilometrov južne od Moskvy, boli zabití traja ľudia a traja ďalší, vrátane 12-mesačného dieťaťa, utrpeli zranenia. Informoval o tom gubernátor Tulskej oblasti Dmitrij Miľajev na platforme Max. Niekoľko súkromných domov a komerčných nehnuteľností bolo poškodených.
Primátor Moskvy Sergej Sobianin zasa informoval o zostrelení štyroch dronov letiace smerom na ruské hlavné mesto.