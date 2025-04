MASÍVNY VÝPADOK PRÚDU: Mal ho spôsobiť zriedkavý atmosférický jav

Lisabon 28. apríla (TASR) - Masívny výpadok prúdu, ktorý v pondelok hlásia z Portugalska i Španielska a nakrátko postihol aj časť Francúzska, mohol spôsobiť „zriedkavý atmosférický jav“, pričom trvať by mohol aj týždeň. Tvrdí to portugalská energetická spoločnosť REN, píše TASR citujúc zo správy portálu Sky News.



Výpadok podľa REN spôsobila porucha v španielskej elektrickej sieti súvisiaca so „zriedkavým atmosférickým javom“. V dôsledku extrémnych teplotných výkyvov v Španielsku totiž údajne došlo k „anomálnym osciláciám“ vo vedeniach veľmi vysokého napätia.



REN ďalej uvádza, že ide o tzv. indukované atmosférické variácie, ktoré viedli k osciláciám a tie spôsobili poruchy synchronizácie medzi elektrickými systémami, čo malo za následok poruchy v celej prepojenej európskej sieti. Portugalský prevádzkovateľ energetickej siete dodáva, že vzhľadom na zložitosť problému by mohlo trvať až týždeň, kým sa táto sieť naplno vráti do normálneho fungovania.



Presná príčina výpadku elektrického prúdu, ktorý paralyzoval mestskú hromadnú dopravu, spôsobil obrovské zápchy aj meškania letov, nebola bezprostredne známa. Úrady ho nedokázali vysvetliť ani najmenej hodinu po tom, čo približne o 12.30 h SELČ nastal, ale podľa portugalského národného centra kybernetickej bezpečnosti nič nenasvedčovalo tomu, že by bol spôsobený kybernetickým útokom.



Obdobne sa medzičasom vyjadrili aj predseda Európskej rady António Costa či portugalský premiér Luís Montenegro. Aj oni uviedli, že nič nenasvedčuje tomu, že by išlo o takýto útok.



Costa povedal, že je v kontakte s lídrami oboch zasiahnutých krajín, ktoré sa snažia odhaliť príčinu výpadku a obnoviť dodávky energie. Montenegro zase priblížil, že úrady sa pokúsia obnoviť dodávky v najbližších hodinách, pričom očakávajú, že sa im to podarí ešte v priebehu pondelka. Sky News pripomína, že sa tak vyjadril tesne po zmienenej prognóze REN, v súlade s ktorou by výpadok mohol trvať aj týždeň.



Španielska energetická spoločnosť Red Eléctrica zároveň medzičasom informovala, že v niektorých častiach severného, južného a západného Španielska sa už podarilo obnoviť dodávky elektriny. Spoločnosť už skôr avizovala, že obnovenie by mohlo trvať šesť až desať hodín. Niektorí španielski regionálni lídri však vyzývajú na vyhlásenie mimoriadneho stavu, medzi nimi napríklad šéf regionálnej vlády Andalúzie Juanma Moreno.



Vo Francúzsku výpadok len na pár minút postihol viacero domácností v regióne Francúzske Baskicko, ležiacom pri španielskych hraniciach. Prevádzkovateľ tamojšej siete RTE vyvrátil niektoré predtým medializované správy, podľa ktorých výpadok spôsobil požiar na juhu Francúzska. Podľa RTE bola španielska sieť po výpadku automaticky - zhruba do hodiny - odpojená od európskej siete.