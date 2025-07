Maskované osoby vo Francúzsku útočili na vozidlá a zranili policajtov

Paríž 19. júla (TASR) - Vo francúzskom meste Limoges v noci na sobotu vyčíňali desiatky maskovaných osôb. S kovovými tyčami a zápalnými fľašami útočili na vozidlá idúce po diaľnici a dostali sa aj do stretu s políciou. Úrady majú podozrenie, že vyčíňanie súvisí s vojnou gangov. Francúzske ministerstvo vnútra medzitým oznámilo, že do mesta plánuje nasadiť špeciálne policajné jednotky CRS, informovala agentúra AFP.



Ozbrojení útočníci sa spustili na diaľnicu RN141 a pokúsili sa ju zablokovať počas stretov s políciou, ktoré trvali takmer tri hodiny. Poriadok bol nastolený po 04.00 h SELČ.



„Bolo tam 100 až 150 maskovaných osôb ozbrojených zápalnými fľašami, zábavnou pyrotechnikou, kameňmi, železnými tyčami a bejzbalovými palicami,“ povedal pre AFP miestny policajný odborár Laurent Nadeau.



Bezpečnostné zložky na nastolenie poriadku použili slzotvorný plyn a muníciu určenú na kontrolu davu. Ozbrojenci podľa úradov útočili na vozidlá, pričom poškodili množstvo z nich. Nie je známe, či bol niekto zadržaný. Zrážky si vyžiadali desať zranených policajtov.



Primátor mesta Limoges Émile-Roger Lombertie označil výtržníkov za „mestskú partizánsku skupinu“, ktorá je podľa neho organizovaná, má plán i zbrane.



„Toto nebol spontánny protest, ktorý by sa na niečo sťažoval. Bez zámienky, bez ničoho. Išlo o ničenie vecí a ukázanie, že územie patrí vám,“ dodal Lombertie.



Za posledný týždeň ide v oblasti Limoges o najmenej druhý prípad násilností. Tie vypukli aj neďaleko miesta najnovších zrážok, v mestskej štvrti Val de l'Aurence v noci 14. júla, v deň štátneho sviatku Francúzska. Lombertie tvrdí, že ide o „veľmi chudobnú štvrť s mladými ľuďmi z prisťahovaleckého prostredia“, z ktorej sa stala „zóna, kde neplatí zákona“.