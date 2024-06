Maskovaní útočníci v Karlsruhe napadli dvoch členov strany AfD

Berlín 9. júna (TASR) - Maskovaní útočníci v sobotu v nemeckom meste Karlsruhe napadli dvoch poslancov mestského zastupiteľstva za krajne pravicovú stranu Alternatíva pre Nemecko. Spolu s ďalšou osobou utrpeli ľahké zranenia, ošetrili ich na mieste, potvrdila v sobotu večer polícia, informuje agentúra DPA.



K incidentu došlo okolo 17.45 h SELČ pred kaviarňou v centre Karlsruhe v spolkovej krajine Bádensko-Württembersko pri hraniciach s Francúzskom. Polícia nakrátko zadržala piatich ľudí a po zistení osobných údajov ich prepustila. Ďalší podozriví z miesta ušli.



Strana AfD vo vyhlásení uviedla, že poslancov napadli bejzbalovou pálkou. Podľa polície sa na mieste činu našla iba palica a to, či bola použitá aj bejzbalová pálka, sa nedá potvrdiť ani vyvrátiť.



Za najnovším útokom podľa AfD stoja ľavicoví radikáli. Celkovo sa doňho údajne zapojilo až desať ľudí. "Len vďaka odvážnemu zásahu ochranky, ktorá sedela pri vedľajšom stole, sa podarilo zabrániť horšiemu," uviedla AfD.



Polícia bezprostredne po incidente žiadne ďalšie podrobnosti neposkytla.



V sobotu došlo k ďalšiemu útoku na člena AfD aj v Drážďanoch. Poslanca krajinského parlamentu, 70-ročného Hansa-Jürgena Zicklera, tam vo volebnej miestnosti náhle udrel do tváre muž, ktorého zadržali až do príchodu polície.



V uplynulých týždňoch v Nemecku zaznamenali viacero útokov na starostov, ministrov, poslancov parlamentu či dobrovoľníkov. Minulý piatok afganský imigrant zaútočil nožom na zhromaždení protiislamského hnutia Pax Europa v Mannheime, pričom zahynul jeden policajt a piati ľudia boli zranení.



Podobné incidenty sa v posledných týždňoch objavujú aj v ďalších európskych krajinách. Na dánsku premiérku Mette Frederiksenovú v piatok zaútočil muž v centre hlavného mesta Kodaň a udrel ju. Po útoku bola Frederiksenová otrasená a zrušila svoj sobotný program. Pred vyše tromi týždňami bol zas spáchaný atentát na slovenského premiéra Roberta Fica.