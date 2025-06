MASKOVANÍ VOTRELCI: Z obchodu ukradli trúbky za 150.000 eur

Brusel 5. júna (TASR) - Zlodeji ukradli 50 trúbok z obchodu s hudobnými nástrojmi v belgickom meste Lummen v provincii Limburg. Podľa webového portálu Dutchnews.nl ide už o piate vlámanie do Adams Music Centre za uplynulých deväť mesiacov.



Maskovaní votrelci sa do predajne vlámali o druhej hodine ráno pomocou búracieho kladiva. Sídlo spoločnosti sa nachádza v Ittervoorte na holandskej strane hraníc, neďaleko mesta Weert.



Vedúci predajne Frans Swinkels povedal, že je zmätený, prečo sa zlodeji zamerali práve na tieto dychové nástroje. „Neboli to najlacnejšie modely, ale nie sú to ani veľmi exkluzívne kúsky,“ uviedol Swinkels pre stanicu L1 Nieuws.



"Pochopil by som to, keby išlo o iné nástroje, ale toto nie sú stradivárky ani nič podobné. Tieto trúbky boli jednoducho vyrobené v továrni," podotkol.



Pred dvoma mesiacmi z toho istého obchodu zlodeji odcudzili 40 trúbok, čo naznačuje, že nástroje boli ukradnuté na objednávku. Adams Music Centre po predchádzajúcom vlámaní nainštalovalo dodatočné bezpečnostné zariadenia, ale páchateľov to neodradilo.



„Sériové čísla sme odovzdali rôznym hudobným obchodom. Ak sa tieto trúbky budú ponúkať na predaj, budeme o tom informovaní my aj polícia,“ povedal Swinkels.