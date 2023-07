MASOVÁ STREĽBA: Hlásia dvoch mŕtvych a 30 zranených

Baltimore 2. júla (TASR) — Pri hromadnej streľbe v americkom Baltimore zahynuli dvaja ľudia a 30 je zranených, traja z nich sú v kritickom stave. TASR informuje podľa agentúry AP.



"Bol to bezohľadný, zbabelý čin, ktorý natrvalo zmenil mnoho životov a stál životy dvoch ľudí," povedal komisár baltimorskej polície Richard Worley. Polícia dostala podľa neho asi pol hodinu po polnoci viacero telefonátov o streľbe.



Útok sa odohral v obytnom bloku Brooklyn Homes na Gretna Avenue v južnom Baltimore. Na miesto dorazili policajné posily a niekoľko sanitiek, ktoré zranených previezli od nemocníc.



"Toto je absolútna tragédia, ktorá sa nemusela stať. Opäť zdôrazňuje dopady a potrebu vysporiadať sa s nadmerným šírením nelegálnych zbraní v našich uliciach. Dostávajú sa do rúk tým, ktorí by ich nemali mať," povedal na tlačovej konferencii starosta Baltimoru Brandon Scott.



Spojené štáty majú podľa mimovládnej organizácie Gun Violence Archive najvyššiu mieru úmrtí zo všetkých rozvinutých krajín – 20.200 v roku 2022.