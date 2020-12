Masové hroby s norkami v Dánsku by mohli kontaminovať podzemnú vodu

Chovateľ noriek Thorbjoern Jepse ukazuje norku na svojej farme 9. októbra 2020 v dánskom meste Gjoel. Dánski veterinári a farmári začali v pondelok s likvidáciou najmenej 2,5 milióna noriek na severe krajin po tom, čo sa zistilo nakazenie noriek novým koronavírusom na najmenej 63 farmách. Foto: TASR/AP

Kodaň 10. decembra (TASR) - Masové hroby, do ktorých v Dánsku uložili milióny noriek utratených v dôsledku rozšírenia koronavírusu, mohli kontaminovať podzemnú vodu. Informovalo o tom vo štvrtok miestna rozhlasová stanica Radio4, ktorá sa odvolala na správu dánskej vlády.Dánske úrady nariadili začiatkom novembra likvidáciu približne 17 miliónov noriek. Reagovali tak na rozšírenie koronavírusu na stovkách miestnych kožušinových fariem a na obavy, že by sa medzi obyvateľstvom mohla z noriek rozšíriť zmutovaná forma vírusu, uviedla agentúra Reuters.Veľké množstvo utratených zvierat hromadne uložili do jám, ktoré vykopali vo vojenskom priestore nachádzajúcom sa pri meste Holstebro na západe Dánska.Pozostatky noriek zakryli dvojmetrovou vrstvou zeminy, napriek tomu sa časť z nich dostala znovu na povrch. Zrejme ich z jám vytlačili plyny vznikajúce pri rozklade tiel živočíchov. Miestne médiá preto začali v tejto súvislosti písať o norkách-zombiách.Dánska vláda preto minulý týždeň oznámila, že zvažuje vykopanie utratených noriek a ich následné spálenie.Nová štúdia, o ktorej informovalo vo štvrtok Radio4, varuje, že v oblasti, kde zvieratá zakopali, mohlo dôjsť ku kontaminácii podzemných vôd. Autori štúdie, ktorú si dala vypracovať dánska Agentúra na ochranu životného prostredia, preto vyzvali úrady, aby v tomto smere okamžite podnikli potrebné opatrenia.Správu vypracovali experti z dánskeho geofyzikálneho ústavu a dánskej technickej univerzity. Agentúra na ochranu životného prostredia v súčasnosti vykonáva v oblasti geologické sondy a vrty, ktorých výsledky by mali byť známe až začiatkom budúceho roka.Hromadné pochovávanie utratených noriek vyvolalo obavy obyvateľov okolitých obcí. Vláda však spočiatku uisťovala, že im nehrozia zdravotné riziká ani kontaminácia podzemných vôd.Okolie masových hrobov je strážené 24 hodín denne, aby sa k nim nemohli priblížiť ľudia ani zvieratá. Z pohrebných jám sa podľa expertov uvoľňuje veľké množstvo fosforu a dusíka.Aféra s hromadnou likvidáciou noriek vyvolala napätie aj na dánskej politickej scéne. Z funkcie musel napokon odstúpiť zodpovedný minister pre potraviny a rybolov a opozícia dokonca žiadala aj demisiu premiérky Mette Fredriksenovej.