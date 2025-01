MASOVÝ HROB: Našli v ňom 56 tiel

Mexiko 26. januára (TASR) - V neoznačenom masovom hrobe na severe Mexika neďaleko hraníc s USA našli telá 56 osôb, v sobotu o tom informovala miestna prokuratúra. Identita obetí nie je známa. TASR píše podľa agentúry AFP.



Pozostatky exhumovali ešte začiatkom tohto týždňa v štáte Chihuahua, ktoré podľa AFP patrí medzi centrá drogovej kriminality a obchodovania so zbraňami.



Vykopávanie obetí trvalo niekoľko dní a pomáhala pri ňom aj armáda. Ľudské pozostatky následne odoslali do forenzného laboratória, kde sa určí približné obdobie smrti a príčina ich úmrtia. Prokuratúra dúfa, že sa niektoré obete podarí identifikovať.



Podľa miestnych médií boli telá exhumované v oblasti známej ako "El Willy", ktorú kontroluje zločinecká organizácia La Linea. Tá je jednou z ozbrojených zložiek kartelu Ciudad Juarez pôsobiacich na americko-mexických hraniciach.



AFP pripomína, že štát Chihuahua leží na pašeráckej trase, cez ktorú do Spojených štátov prúdia drogy a ilegálni migranti.



Od roku 2006 mexické kartely podľa francúzskej agentúry zavraždili viac ako 450.000 ľudí. V decembri mexické úrady našli 12 tiel v niekoľkých hroboch asi dve hodiny od hraničného mesta Ciudad Juarez.