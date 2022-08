Masový úhyn lastúrnikov vo Waddenskom mori ohrozuje migráciu vtákov

Brusel/Amsterdam 25. augusta (TASR) - Tohoročné letné horúce počasie spôsobuje, že srdcovky jedlé, lastúrniky, ktoré sa vyskytujú vo Waddenskom mori na severovýchode Holandska, vymierajú vo veľkom počte. To ohrozuje prežitie migrujúcich vtákov, ktoré sú od nich závislé, pokiaľ ide o potravu. Na stredajšiu správu servera DutchNews.nl upozornil spravodajca TASR.



Waddenské more je súčasťou Severného mora a nachádza sa medzi Západofrískymi ostrovmi a pevninou patriacou Holandsku, Nemecku a Dánsku.



DutchNews.nl upozornil, že nie je to prvýkrát, čo populáciu srdcoviek zdecimovali vysoké teploty. Podobné trendy boli zaznamenané aj v horúcich letách 2018 a 2019. Morský výskumník Roeland Bom v rozhovore pre lokálnu televíznu stanicu Omrop Fryslan uviedol, že masový výskyt zahynutých srdcoviek na plážach ostrovov Griend, Ameland či Schiermonnikoog pripomína sucho z roku 2018.



Bom a jeho kolegovia z Kráľovského inštitútu pre morský výskum (NIOZ) v súčasnosti skúmajú prílivové oblasti vo Waddenskom mori a vplyvy klimatických zmien na vtáky a ich zdroje potravy. Poľa ich názoru srdcovky zomierajú pri odlive, keď slnko najviac páli.



"Je to niečo, čo budeme vídať častejšie, keďže sa letá otepľujú," vysvetlil Bom. Spresnil, že populácia srdcoviek vo Waddenskom mori pravdepodobne prežije, ale ich ubúdajúci počet môže ovplyvniť trasy sťahovavých vtákov, ktoré sa spoliehajú na lov srdcoviek pri naberaní energie na cestu do svojich hniezdovísk v teplejších krajoch.



Iné typy lastúrnikov, ako napríklad baltský telin, sú stále v dostatočnom počte na to, aby slúžili ako alternatívny zdroj potravy pre migrujúce vtáky, ale sú oveľa menšie a na ich otvorenie vtáky spotrebujú viac energie.



Niektorým druhom vtákov ako napríklad pobrežník hrdzavý, lastúrničiar strakatý či kajka morská sa už teraz v tomto regióne nedarí, čomu je podľa odborníkov na vine práve nedostatok jedla, vrátane veľkého úhynu srdcoviek. Bom upozornil, že situácia sa pravdepodobne zhorší, čo však dokáže až ďalšie skúmanie celkovej situácie.







(spravodajca TASR Jaromír Novak)