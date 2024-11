Masový vrah Breivik podľa posudku nie je duševne chorý

Oslo 20. novembra (TASR) — Nórsky masový vrah Anders Breivik nie je duševne chorý ani psychotický. Počas teroristických útokov v Osle a na ostrove Utöya 22. júla 2011 zavraždil 77 ľudí z dôvodu svojej politickej radikalizácie. Okrem toho vykazuje narcistické črty, vyplýva to z najnovšieho posudku o jeho duševnom stave. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Posudok vypracovaný psychológom Karom Nonstadom a psychiatričkou Piou Jordeovou Lövgrenovou bol zverejnený počas druhého dňa súdneho pojednávania vo väznici Ringerike o druhej žiadosti Breivika o podmienečné prepustenie. Pojednávanie potrvá do štvrtka, verdikt sa očakáva až neskôr. Breivikove šance na prepustenie sú však mizivé.



Viac ako 100-stranová správa je prvým novým posudkom 45-ročného Breivika od jeho odsúdenia v roku 2012. V minulosti boli zverejnené rôzne diagnózy jeho duševného zdravia a opakovane sa vynárali otázky o jeho príčetnosti.



Breivik spáchal 22. júla 2011 najzávažnejší zločin v povojnových dejinách Nórska. Najprv nastražil bombu vo vládnej štvrti v Osle - explózia pripravila o život osem ľudí. Neskôr sa presunul na ostrov Utöya, ležiaci zhruba 40 kilometrov severozápadne od Osla. Tam zastrelil 69 prevažne mladých ľudí, ktorí boli na letnom tábore mládežníckej organizácie sociálnodemokratickej Strany práce (AP). Masové vraždenie odôvodnil pravicovo-extrémistickými a islamofóbnymi motívmi.



V roku 2012 bol odsúdený na 21 rokov väzenia, v tom čase najprísnejší trest v Nórsku. Súd ho môže predĺžiť, ak bude Breivik považovaný za hrozbu pre spoločnosť. Odvtedy je viac ako 12 rokov držaný oddelene od ostatných väzňov.



Po odpykaní prvých desiatich rokov trestu neúspešne požiadal začiatkom roku 2022 o podmienečné prepustenie. Breivik vtedy tvrdil, že násilie nechal za sebou, no naďalej prechováva sympatie k neonacistom a bude pokračovať v boji za "nadvládu bielych" mierovými prostriedkami.