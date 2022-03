Aj Visa pozastavuje operácie v Rusku kvôli jeho invázii na Ukrajinu

New York 6. marca (TASR) - V reakcii na ruskú inváziu na Ukrajinu prevádzkovatelia platobných kariet Mastercard a Visa pozastavili svoje aktivity v Rusku. Mastercard uviedla, že jej sieť už nebude podporovať karty vydané ruskými bankami a akákoľvek karta vydaná mimo tejto krajiny nebude fungovať v ruských obchodoch a bankomatoch, informovala agentúra AP.



"Toto rozhodnutie sa nerodilo ľahko," uviedla spoločnosť Mastercard vo vyhlásení a dodala, že pre tento krok sa rozhodla po diskusiách so zákazníkmi, partnermi a vládami.



Spoločnosť Visa informovala, že spolu s klientmi a partnermi v Rusku pracuje na zastavení všetkých transakcií Visa v najbližších dňoch. "Sme nútení konať po nevyprovokovanej ruskej invázii na Ukrajinu a po neprijateľných udalostiach, ktorých sme svedkami," uviedol vo vyhlásení výkonný riaditeľ spoločnosti Visa Al Kelly.



Čoraz viac firiem po celom svete na protest proti invázii Ukrajiny zastavuje svoje ruské operácie.



„Táto vojna a pretrvávajúca hrozba pre mier a stabilitu si vyžadujú, aby sme reagovali v súlade s našimi hodnotami,“ povedal Kelly.



Visa a Mastercard zablokovali ruským bankám prístup do svojich platobných sietí už začiatkom týždňa.