Štúdia:Materské mlieko obsahuje protilátky mesiace po prekonaní covidu

Na archívnej snímke laborantka kontroluje kvalitu darovaného materského mlieka. Foto: TASR/AP

Washington 28. septembra (TASR) - Protilátky proti covidu sa vylučujú do materského mlieka niekedy aj desať mesiacov po prekonaní tejto choroby, vyplýva z novej štúdie amerických vedcov.Ako píše britský denník The Guardian, výskum priniesol dôkazy, že matka s protilátkami neutralizujúcimi vírus prenáša svoju nadobudnutú imunitu aj na svoje dojča. Bádatelia sa pritom domnievajú, že tieto protilátky dokážu využiť aj na liečbu dospelých ľudí s ťažkým priebehom pľúcnej choroby, ktorú spôsobuje vírus SARS-CoV-2.Protilátky vylučované do materského mlieka po prekonaní covidu sú odlišné od imunoglobulínu G (IgG), ktorý telo produkuje po zaočkovaní - aj keď isté množstvo IgG sa do mlieka dostane.Vedci objavili v materskom mlieku žien po covide najmä sekrečný imunoglobulín A (ScIgA), ktorý priľne na tkanivo respiračnej a tráviacej sústavy dieťaťa a tak ho chráni pred vírusom.Skorší výskum síce potvrdil prítomnosť protilátok voči koronavírusu v materskom mlieku, doteraz však nebolo jasné, či sú schopné neutralizovať vírus a ako dlho ich matka vylučuje.Doktorka Rebecca Powellová spolu s kolegami z newyorskej nemocnice Mount Sinai skúmali vzorky mlieka od 75 žien, ktoré prekonali covid. Zistili, že 88 percent z nich obsahovalo protilátky, z ktorých väčšina dokázala koronavírus neutralizovať, a týmto spôsobom zabrániť infekcii.Sekrečný imunoglobulín A by bolo možné z mlieka extrahovať a využiť aj na liečbu dospelých osôb s ťažkým priebehom ochorenia, domnieva sa Powellová. Sliznice, ktoré sa nachádzajú aj v dýchacích cestách, sú totiž prirodzeným prostredím sekrečných IgA.priblížila Powellová.Protilátky by mohol pacient užiť napríklad cez inhalátor, navrhla Powellová s tým, žePowellovej tím tiež porovnal tri rôzne vakcíny a ich vplyv na množstvo proticovidových protilátok v mlieku. Všetky účastníčky štúdie očkované látkou od firmy Moderna mali v mlieku IgG a 71 percent z nich aj IgA. Po vakcíne Pfizer malo IgG 71 percent žien a IgA 51 percent. Po jednodávkovej vakcíne Johnson & Johnson (J&J) malo protilátky IgG 38 percent pacientok a IgA len 23 percent.vysvetlila Powellová.