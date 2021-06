Mateusz Morawiecki si želá návrat Poliakov vyhnaných z vlasti

Varšava 2. júna (TASR) - Poľský premiér Mateusz Morawiecki v stredu vyhlásil, že chce, aby sa do Poľska vrátilo čo najviac Poliakov, ktorých vyhnala z vlasti vojna alebo "hrôzy osudu". Informovala o tom agentúra PAP.



Premiér túto výzvu adresoval verejnosti počas prezentácie nového sociálno-ekonomického programu nazvaného Nová dohoda, ktorý má zvýšiť životnú úroveň Poliakov na európsky priemer. "Poľská Nová dohoda je pozvánkou aj pre Poliakov, ktorí v dôsledku vojny a hrôz osudu zostali na našej východnej hranici," povedal premiér.



Morawiecki zdôraznil, že by bol rád, keby sa ľudia, ktorí boli nútení emigrovať v dôsledku komunistického režimu, zavedeniu stanného práva a veľmi ťažkým rokom transformácie vrátili do vlasti. Morawiecki dodal, že postupné emigračné vlny v priebehu desaťročí viedli k "strate poľskej krvi". "Chceme, aby sa ich do Poľska vrátilo čo najviac. Sú to odborníci, sú to ľudia, ktorí tu opäť môžu nájsť svoj domov."



Ako uvádza agentúra PAP, spomínaný vládny program je zameraný na oživenie ekonomiky po koronavírusovej pandémii. Počíta s veľkými investíciami do verejnej infraštruktúry a s reformami daňových a zdravotníckych systémov. Program bol zverejnený v máji, no Morawiecki v stredu predstavil ďalšie podrobnosti. Podľa neho sa bude zaoberať "desiatimi kľúčovými oblasťami zmien" a bude zavedený v priebehu nasledujúcich 100 dní s tým, že Poliakom umožní splniť si svoj "americký sen".