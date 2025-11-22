< sekcia Zahraničie
Mathernová: Cesta k mieru na Ukrajine bude veľmi zložitá
Podľa medializovaných informácií americký 28-bodový návrh počíta s tým, že Kyjev by musel pristúpiť napríklad na územné a bezpečnostné ústupky Moskve.
Autor TASR
Kyjev 22. novembra (TASR) - Predstavitelia Spojených štátov v piatok v Kyjeve predstavili veľvyslancom členských krajín Severoatlantickej aliancie (NATO) logiku svojich postupov v snahe uzavrieť mier vo vojne na Ukrajine. Neoboznámili ich však so žiadnymi konkrétnymi informáciami o americkom mierovom pláne. Pre TASR to uviedla veľvyslankyňa Európskej únie na Ukrajine Katarína Mathernová, ktorá sa na stretnutí taktiež zúčastnila.
Podľa jej slov americkí predstavitelia tvrdili, že Washington „chce poskytnúť Ukrajine bezpečnostné záruky a že je čas na mier, pretože Ukrajina bude dlhodobo len strácať“. Mathernová zdôraznila, že počas schôdzky sa nehovorilo nič konkrétne o americkom mierovom pláne a informácie o ňom pozná najmä z médií.
V reakcii na medializované body návrhu upozornila, že cesta k mieru bude ešte veľmi zložitá. „Neviem si predstaviť, ako by to (mierový plán) bez zmien mohli Ukrajinci prijať,“ uviedla. Na záver dodala, že o stretnutí zo svojej pozície veľvyslankyne Európskej únie informovala únijné inštitúcie.
Podľa medializovaných informácií americký 28-bodový návrh počíta s tým, že Kyjev by musel pristúpiť napríklad na územné a bezpečnostné ústupky Moskve. Rusko by sa zároveň mohlo opäť zaradiť medzi členské štáty skupiny G8 a došlo by aj k zmierneniu sankcií uvalených na Moskvu po invázii na Ukrajinu.
Európski lídri zatiaľ americký mierový plán oficiálne nedostali, ale budú o ňom rokovať na okraj víkendového summitu G20 v Juhoafrickej republike, oznámila predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok telefonicky rokoval s lídrami Nemecka, Francúzska a Spojeného kráľovstva s cieľom koordinovať ďalšie kroky. Partneri Zelenského uistili, že zostávajú odhodlaní presadzovať „spravodlivý a trvalý“ mier.
Samotný Zelenskyj vo svojom videoposolstve oznámil, že má v úmysle predstaviť „alternatívy“ k tomuto americkému návrhu.
Podľa jej slov americkí predstavitelia tvrdili, že Washington „chce poskytnúť Ukrajine bezpečnostné záruky a že je čas na mier, pretože Ukrajina bude dlhodobo len strácať“. Mathernová zdôraznila, že počas schôdzky sa nehovorilo nič konkrétne o americkom mierovom pláne a informácie o ňom pozná najmä z médií.
V reakcii na medializované body návrhu upozornila, že cesta k mieru bude ešte veľmi zložitá. „Neviem si predstaviť, ako by to (mierový plán) bez zmien mohli Ukrajinci prijať,“ uviedla. Na záver dodala, že o stretnutí zo svojej pozície veľvyslankyne Európskej únie informovala únijné inštitúcie.
Podľa medializovaných informácií americký 28-bodový návrh počíta s tým, že Kyjev by musel pristúpiť napríklad na územné a bezpečnostné ústupky Moskve. Rusko by sa zároveň mohlo opäť zaradiť medzi členské štáty skupiny G8 a došlo by aj k zmierneniu sankcií uvalených na Moskvu po invázii na Ukrajinu.
Európski lídri zatiaľ americký mierový plán oficiálne nedostali, ale budú o ňom rokovať na okraj víkendového summitu G20 v Juhoafrickej republike, oznámila predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok telefonicky rokoval s lídrami Nemecka, Francúzska a Spojeného kráľovstva s cieľom koordinovať ďalšie kroky. Partneri Zelenského uistili, že zostávajú odhodlaní presadzovať „spravodlivý a trvalý“ mier.
Samotný Zelenskyj vo svojom videoposolstve oznámil, že má v úmysle predstaviť „alternatívy“ k tomuto americkému návrhu.