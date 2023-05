VIDEO: Mathernová: Kyjev nezačína integračný proces od nuly

Brusel 11. mája (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová po tohtotýždňovej návšteve Kyjeva povedala, že na ňu zapôsobilo eurointegračné odhodlanie Ukrajincov. Budúca veľvyslankyňa EÚ na Ukrajine Katarína Mathernová v tejto súvislosti pre TASR uviedla, že Ukrajina nezačína svoj integračný proces "od nuly", ale nadväzuje na kroky z posledných ôsmich rokov.



Von der Leyenová v utorok v Kyjeve rokovala s prezidentom Volodymyrom Zelenským a premiérom Denysom Šmyhalom. Komisia podľa jej slov v júni predloží členským štátom ústne hodnotenie súčasného reformného úsilia Ukrajiny. V októbri pripraví písomnú správu, na základe ktorej sa možno rozhodne o začatí prístupových rokovaní.



Mathernová, zástupkyňa generálneho riaditeľa Európskej komisie pre susedskú politiku a rokovania o rozšírení (DG NEAR), bola v apríli vymenovaná za budúcu šéfku Delegácie EÚ na Ukrajine. Funkcie by sa mala ujať v priebehu jesene a podľa vlastných slov bude dozerať aj na integračný proces.



Verí pri tom, že sa podarí otvoriť prístupové rokovania s Ukrajinou už tento rok. "Toto je pre mňa výzva, lebo som bola súčasťou rôznych fáz prístupových rokovaní Slovenska. To je skúsenosť, s ktorou sa dá podeliť. Posledných osem rokov som pracovala s Ukrajincami na ich reformách, mnohé z nich urobili. Nezačínajú od nuly, začínajú niekde v strede cesty," uviedla.







Ako diplomatka EÚ vidí svoji úlohu v poskytovaní podpory, ale aj kritiky, ak v niečom Ukrajinci spomalia.



"Je neuveriteľné koľko reformných krokov urobili za posledný polrok. Napriek tomu, že sú vo vojne. Podarili sa im veci, na ktoré sme si nemysleli, že budú mať kapacitu počas vojny," uviedla Mathernová. Podľa nej sa Ukrajina pokúša dokončiť súdnu reformu, pričom prijala aj mnohé kroky na boj s korupciou či legislatívne zmeny týkajúce sa budovania štátnych inštitúcií.



"Všetko sa im samozrejme nepodarilo. Je pred nimi ešte dlhá cesta a myslím si, že je veľmi dôležité, aby sa pripravili na rekonštrukciu krajiny po vojne," odkázala. EÚ podľa nej dokáže v tomto smere pomôcť nielen materiálne a finančne, ale aj s prípravou projektov na verejné obstarávanie a s implementáciou a monitorovaním projektov.



"Takisto už teraz treba postaviť veľmi jasné pravidlá a procesy na to, aby akékoľvek peniaze, ktoré prídu po vojne na Ukrajinu, boli spravované transparentne a efektívne," povedala Mathernová s tým, že v tejto oblasti budú zohrávať kľúčovú úlohu ukrajinská občianska spoločnosť a nezávislé médiá.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)