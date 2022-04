Mathernová: Ukrajina pri integračných ambíciách do EÚ nezačína od nuly

Brusel 21. apríla (TASR) - Ukrajina nezačína od nuly, aby získala štatút krajiny kandidujúcej na členstvo v EÚ. V rozhovore pre TASR na to upozornila zástupkyňa generálneho riaditeľa Európskej komisie pre susedskú politiku a rokovania o rozšírení (DG NEAR) a od marca 2020 aj výkonná riaditeľka Podpornej skupiny pre Ukrajinu Katarína Mathernová.



Najvyššie postavená Slovenka v štruktúrach Európskej komisie pripomenula, že dotazník, ktorý vyplnila Ukrajina a ktorý by jej mal pomôcť pri rozhodovaní sa členských štátov EÚ o členstve Kyjeva v eurobloku, je výsledkom dlhodobej spolupráce medzi Úniou a Ukrajinou.



Podľa jej slov posledných sedem rokov, teda od podpisu Asociačnej dohody s EÚ, bolo v znamení intenzívnych kontaktov medzi Bruselom a Kyjevom zameraných na podporu reforiem Ukrajiny, odovzdávania dobrých skúseností zo strany EÚ. Ukrajina aj vďaka tomu dokázala veľmi rýchlo zareagovať na dotazník EÚ a vyplniť ho už v priebehu jedného týždňa.



"Počula som to aj v Bruseli, aj na Slovensku, že západný Balkán sa snaží o vstup do EÚ a teraz ho preskočí Ukrajina? Chcem jednoznačne povedať, že Ukrajina nezačína od nuly," zdôraznila Mathernová.



Skutočnosť, že Ukrajinci vedeli tak rýchlo a dôkladne vyplniť dotazník je podľa nej dôkazom toho, že Asociačná dohoda, ktorú po majdane podpísal vtedy nový ukrajinský prezident Petro Porošenko, obsahuje veľké množstvo reformných prvkov a legislatívy EÚ. Na tom Ukrajinci sedem rokov dôkladne pracovali a toto úsilie prebrala aj administratíva Volodymyra Zelenského.



"Oni nezačínajú od nuly, nič nepreskakujú, akurát teraz využili to, na čom pracovali sedem rokov," vysvetlila.



Mathernová pracuje na na DG NEAR šesť rokov a tvrdí, že toto obdobie môže opísať ako dobu intenzívnych vzájomných vzťahov. Každý rok bol summit EÚ - Ukrajina, konali sa asociačné výbory, zasadali viaceré pracovné skupiny, pričom sektorálne, po odvetviach, sa tlačilo na reformný pokrok Ukrajiny.



"Veľa ľudí šíri populárny ruský naratív ešte spred vojny, že Ukrajina je tak skorumpovaná, že je to prakticky skrachovaný štát. Všetci, ktorí tomu verili, či na západe či na východe Európy, teraz vidia, že to tak nie je. Ja som tak zorganizovanú vládu, s takou logistikou, disciplínou a tak dobre zvládnutou komunikáciou dávno nevidela," priznala Mathernová.



To podľa nej vidieť aj počas vojny. Tvrdí, že je každý týždeň v kontakte s popdredsedníčkou vlády a s viacerými ministrami či ich námestníkmi.



V reakcii na otázku TASR v čom bola Ukrajina pred vojnou najviac pripravená na európsku agendu, vyzdvihla Mathernová pokrok v oblasti digitalizácie. "V čom Ukrajina za posledné dva roky pred vojnou preskočila vývoj v mnohých krajinách EÚ, vrátane Slovenska, bola digitalizácia verejných služieb," uviedla. Spresnila, že to bola zásluha ukrajinského podpredsedu vlády a ministra pre digitálnu transformáciu Mychajla Fedorova.



Napríklad aplikáciu DIA ocenili počas koronakrízy milióny malých a stredných podnikateľov, ktorí prostredníctvom nej jednoducho a rýchlo zistili, aký majú nárok na finančnú pomoc.



Mathernová zároveň dodala, že Ukrajina bola dlhodobo kritizovaná za rozsiahlu korupciu, čomu napomáhali aj zámerné ruské dezinformačné kampane. "Samozrejme, že tam korupcia rozkvitala, tak ako v každej postkomunistickej krajine. Ale urobili aj v tejto oblasti veľké pokroky. Za posledný rok pred vojnou jednoznačne rozbehli súdnu reformu. Žiaľ, teraz sú všetky tieto procesy prerušené. Momentálne bojujú o prežite ako národ," uviedla na záver rozhovoru.



spravodajca TASR Jaromír Novak