Smrť Poliakov, ktorí spadli z trajektu, vyšetrujú ako vraždu

Varšava/Štokholm 1. júla (TASR) - Smrť matky a syna z Poľska, ktorých vo štvrtok zachránili z Baltského mora po tom, čo spadli z trajektu smerujúceho do Švédska, začali vyšetrovať ako vraždu. Oznámila to v sobotu okresná prokuratúra poľského prímorského mesta Gdansk, informuje TASR podľa správy agentúry PAP.



"V dôsledku úkonov, ktoré podnikla okresná prokuratúra Gdansku vo veci smrti dvoch poľských občanov, sa teraz k prípadu pristupuje ako k vyšetrovaniu vraždy dieťaťa a pokusu o samovraždu matky," uviedla hovorkyňa gdanskej prokuratúry Grazyna Wawryniuková.



Doposiaľ pritom tento incident, ktorý sa odohral v teritoriálnych vodách Švédska, úrady vyšetrovali ako neúmyselné zabitie.



Prípad vyšetruje okrem poľských úradov aj prokuratúra vo Švédsku. "Vyšetrovanie sa snaží vyjasniť, čo sa stalo," uviedla v piatok vo vyhlásení prokurátorka Stina Brindmarková z prokuratúry švédskeho prístavného mesta Karlskrona.



K incidentu došlo na trajekte smerujúcom z prístavu v poľskom Gdansku do Karlskrony. Sedemročného chlapca a jeho matku zachránili z vôd Baltského mora švédske záchranné plavidlá. Následne ich previezli vrtuľníkom do nemocnice vo Švédsku, kde neskôr zomreli.



Úrady sa pôvodne domnievali, že chlapec z trajektu spadol a matka skočila za ním, aby ho zachránila.