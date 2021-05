Matka bieloruského novinára tvrdí, že jej syna vo väzení mučia

Minsk 25. mája (TASR) - Natalľa Pratasevičová, matka zadržaného bieloruského novinára a aktivistu Ramana Prataseviča, v utorok vyhlásila, že jej syna vo väzení mučia. Dôkazom je podľa nej video, v ktorom sa Pratasevič priznáva k zorganizovaniu masových protivládnych zhromaždení, informuje agentúra AFP.



"Nie som chirurg, ale je jasné, že ho udreli do nosa a možno mu ho aj zlomili. Podľa toho, čo vidím, ho škrtili a bili, aby z neho dostali priznanie. Dokonca aj pod vrstvou make-upu je badateľný žltkastý nádych, to sú pravdepodobne modriny, zakryté púdrom," uviedla Pratasevičová. Jej syn mal podľa nej tiež opuchnuté líce.



Pratasevičová žije spolu so svojím mužov v exile v Poľsku. Vyjadrila obavy aj o osud Pratasevičovej priateľky Sofie Sapegovej, ktorá bola taktiež zadržaná. Pratasevičová si myslí, že by ju mohli mučiť, aby tak zlomili jej syna.



Sapegová sa na videonahrávke zverejnenej v utorok taktiež priznala bieloruským úradom k tomu, že na sociálnej sieti Telegram viedla stránku s názvom "Čierna kniha Bieloruska", na ktorej boli uverejňované osobné informácie o bieloruských príslušníkoch bezpečnostných služieb, informovala agentúra TASS. Sapegová je ruská občianska a podľa TASS sa v utorok stretla aj s predstaviteľmi ruskej ambasády.



Exilová vodkyňa bieloruskej opozície Sviatlana Cichanovská v utorok taktiež uviedla, že "nemá žiadne pochybnosti" o tom, že Prataseviča v bieloruskom väzení mučia.



Bieloruský opozičný novinár a aktivista Pratasevič a jeho priateľka Sofia Sapegová boli zadržaní 23. mája na letisku v Minsku po tom, ako bolo lietadlo spoločnosti Ryanair počas letu z Atén do Vilniusu donútené pristáť v Bielorusku – údajne z dôvodu vyhrážok o bombe na palube, ktoré sa ukázali ako nepravdivé.