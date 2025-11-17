Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Matka jednej z obetí nešťastia v Novom Sade už 16. deň drží hladovku

Záchranári zasahujú na mieste pádu časti strechy železničnej stanice v srbskom meste Nový Sad, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Ženu za uplynulé dni hospitalizovali už dvakrát.

Autor TASR
Belehrad 17. novembra (TASR) - Do 16. dňa protestnej hladovky vstúpila v pondelok matka jednej z obetí zrútenia nadstavby na železničnej stanici v srbskom meste Nový Sad z 1. novembra 2024. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP, podľa ktorej sa Dijana Hrková stala novou ústrednou postavou protestného hnutia v krajine.

Ženu za uplynulé dni hospitalizovali už dvakrát. Hladovku začala držať po prvom výročí nešťastia, ktoré si zhromaždením pripomenuli desaťtisíce ľudí.

Incident v Novom Sade si vyžiadal 16 obetí na životoch vrátane Hrkovej 27-ročného syna Stefana. Samotná Hrková (48) vyhlásila, že nebude prijímať potravu, kým „nebude učinená spravodlivosť“, cituje AFP.

Sediac na invalidnom vozíku minulý týždeň médiám povedala, že v hladovke je odhodlaná pokračovať. „Môže sa mi to stať osudným, ale možno to bude v budúcnosti prospešné pre vás,“ vyhlásila. Vyzvala prokuratúru, aby začala vinníkov stíhať, prepustila zatknutých študentov a aby vláda usporiadala predčasné voľby.

Podporiť ju prišli študenti, univerzitní profesori i opoziční politici, keďže protestnú hladovku drží v stane len pár metrov od budovy parlamentu v Belehrade.

Protestné hnutie v Srbsku sa doteraz zaobišlo bez individuálnych lídrov a uprednostňovalo kolektívne rozhodovanie, píše AFP.

Celoštátne protesty v Srbsku vypukli po tragédii v Novom Sade vlani v novembri, zatiaľ za ňu nikoho nestíhali. Študenti, ľudskoprávne organizácie, akademici a predstavitelia opozície, ktorí požadujú predčasné voľby, obviňujú srbského prezidenta Aleksandra Vučiča a jeho spojencov z korupcie, potláčania slobody médií, väzieb na organizovaný zločin a násilia voči politickým oponentom. Vučič všetky obvinenia odmieta.
