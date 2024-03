Matka opustila batoľa a odišla na dovolenku, dostala doživotie

Cleveland 19. marca (TASR) - Na doživotné väzenie bez šance na udelenia milosti odsúdil v pondelok súd v USA matku, ktorá svoju 16-mesačnú dcéru nechala v detskej ohrádke a odišla na dovolenku na desať dní. Dieťa v tom čase zomrelo, informovala agentúra AP.



Kristel Candelariová (32) sa minulý mesiac priznala k vražde a ohrozeniu dieťaťa v rámci dohody o vine a treste s prokuratúrou v okrese Cyuahoga v americkom štáte Ohio.



Obvinená podľa úradov zanechala v júni 2023 svoju dcéru Jailyn v ich dome v Clevelande a odišla na dovolenku do Deroitu a do Portorika, odkiaľ dokonca na sociálnych sieťach zverejňovala fotografie.



Keď sa o desať dní neskôr vrátila domov, zistila, že dieťa v detskej ohrádke nedýcha a zavolala pomoc. Podľa záchranárov bolo dieťa "extrémne dehydrované" a skonštatovali už len jeho smrť, píše AP.



Následná pitva preukázala, že 16-mesačné dievčatko zomrelo na následky vyhladovania a ťažkej dehydratácie. Podľa záchranárov a polície bolo dieťa nájdené na podložke znečistenej močom a výkalmi, uvádza denník Daily Mail.



"Presne ako ste vy nepustili Jailyn z jej väzenia, by ste mali stráviť zvyšok vášho života v cele bez slobody. Jediným rozdielom bude, že väznica vás aspoň nakŕmi a napojí, čo ste jej vy odopreli," uviedol sudca Brendan Sheehan.



Candelariová, ktorá údajne podľa svojich obhajcov trpí depresiami a ďalšími bližšie nešpecifikovanými psychickými ťažkosťami, uviedla, že denne sa modlí za odpustenie a dodala, že sa nesnaží ničím ospravedlniť svoj čin, cituje AP.