Matka s dcérou podľahli zraneniam po útoku autom v Mníchove

Mníchov 15. februára (TASR) - Tridsaťsedemročná žena a jej dvojročná dcéra podľahli zraneniam, ktoré utrpeli vo štvrtok v nemeckom Mníchove po náraze auta do davu ľudí. V sobotu o tom informovala bavorská polícia, píše TASR podľa správy agentúry DPA.



Podľa najnovších údajov polície si útok vyžiadal najmenej dve obete a 37 ranených. V sobotu prišiel na miesto tragédie nemecký kancelár Olaf Scholz, položil tam ružu a zároveň vyhlásil, že žiada pre útočníka čo najprísnejší trest. "Takéto veci by sa nemali stávať," povedal Scholz. "Každý, kto niečo také urobí, musí očakávať najprísnejšie tresty," zdôraznil kancelár.



Scholz zároveň poďakoval záchranárom a pracovníkom pohotovostných služieb. "Teraz musíme všetci držať spolu a zabezpečiť, aby aj naša krajina držala spolu," prízvukoval kancelár. Na sociálnej sieti X tiež vyjadril smútok a úprimnú sústrasť rodinám obetí.



K incidentu došlo vo štvrtok o približne 10.30 h SEČ neďaleko hlavnej železničnej stanice. Do davu účastníkov demonštrácie, ktorú zvolal odborový zväz Verdi, zozadu vrazilo vozidlo značky Mini Cooper. Na mieste zasahovali sanitky aj vrtuľníky.



Podozrivý z útoku je 24-ročný občan Afganistanu, ktorého nemecké médiá identifikovali ako Farhada N. Pri výsluchu sa priznal, že úmyselne zrýchlil a vrazil do davu v blízkosti mníchovského námestia Stiglmaierplatz, uviedla mníchovská prokuratúra. Nemecká polícia sa domnieva, že útočník mohol mať islamistický motív, píše AFP. Podozrivý policajtom po incidente povedal "Alláh akbar" (Boh je veľký) a začal sa modliť, uviedla v piatok prokurátorka Gabriele Tilmannová.