Matka útočníka z Paríža varovala úrady už v októbri tohto roka

Paríž 4. decembra (TASR) - Matka páchateľa, ktorý v sobotu pri Eiffelovej veži na smrť dobodal turistu, už v októbri tohto roka nahlásila úradom, že má obavy zo správania svojho syna - známeho islamského radikála, ktorý bol v minulosti väznený za plánovanie útoku. Uviedla to v nedeľu tamojšia prokuratúra, informovala agentúra AFP.



"Koncom októbra 2023 matka útočníka nahlásila (úradom), že má obavy zo správania svojho syna... Nebolo tu však nič, čo by umožňovalo nové trestné stíhanie," povedal novinárom hlavný protiteroristický prokurátor Jean-Francois Ricard.



Útočník bol úradom známy ako radikalizovaný islamista, ktorý mal na sociálnych sieťach väzby na páchateľov iných útokov vo Francúzsku z nedávnej minulosti. Až do apríla tohto roku mal nariadenú povinnú psychiatrickú liečbu.



Útok sa odohral v sobotu približne o 21.00 h. Muž útočil na okoloidúcich nožom a kladivom, vyčíňanie neprežil 23-ročný nemecko-filipínsky občan. Jeho manželku zachránil pred útočníkom okoloidúci taxikár. Zranenými sú 66-ročný britský občan a 60-ročný Francúz.



Protiteroristická prokuratúra identifikovala útočníka ako francúzskeho občana iránskeho pôvodu Armanda R., narodeného v roku 1997. Podľa správ francúzskych médií ide o Armanda Rajabpoura-Miyandoaba, ktorý na sociálnych sieťach v poslednej dobe zverejňoval príspevky na podporu Hamasu, Gazy a Palestínčanov.



V jednom zo zverejnených videí sa prezentoval ako bojovník extrémistickej organizácie Islamský štát (IS). Podľa vyšetrovateľov páchateľ pochádzal z nenáboženskej rodiny, ako 18-ročný konvertoval na islam a začal byť masívne ovplyvňovaný džihádistickou propagandou.