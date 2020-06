Matka v Českej republike zaťažila mŕtve dojča v rieke kameňmi

Praha 5. júna (TASR) - Štvormesačný chlapček, ktorého matka mŕtveho ukryla do rieky Labe v stredočeskom okrese Mělník, bolo zaťažené kameňmi. Hovorkyňa polície Markéta Johnová to v piatok potvrdila spravodajskému serveru Novinky.cz. Matka pôvodne policajtom tvrdila, že syn aj s kočíkom zmizli, keď zaspala v parku na lavičke.



Vyšetrovanie prípadu stále pokračuje. Polícia dala vypracovať znalecké posudky.



Matka zatiaľ nebola obvinená. V uplynulých dňoch polícia uvádzala, že do úvahy prichádza trestný čin z nedbalosti.



Na tlačovej konferencii v utorok 2. júna kriminalisti informovali, že ako príčina smrti dojčaťa bol stanovený syndróm náhleho úmrtia. Matka podľa polície nevedela, čo si s mŕtvym dieťaťom počať, a preto ho odniesla do rieky. Dieťa zomrelo niekoľko dní pred incidentom a žena potom sama polícii ukázala, kde syna odložila. Polícia zatiaľ neuviedla, či bola žena pod vplyvom alkoholu alebo drog.



Telo štvormesačného chlapca našli policajti po rozsiahlom pátraní ešte v sobotu popoludní 30. mája pri rieke Labe pri obci Vliněves neďaleko Hořína, odkiaľ chlapec v piatok popoludní 29. mája zmizol aj s kočíkom. Matka sama nahlásila zmiznutie svojho syna.



Pôvodne tvrdila, že sa so synom vydala do miestneho lesoparku v obci Hořín, kde sa s chlapčekom aj opaľovala. Podľa svojich slov na chvíľu zaspala, a keď sa zobudila, kočík ani dieťa tam už neboli. Rozbehlo sa pátranie, na ktorom sa zúčastňovali policajti, hasiči, potápači aj dron. Následná súdna pitva vylúčila cudzie zavinenie.