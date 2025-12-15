< sekcia Zahraničie
Matka francúzskeho novinára žiada prezidenta Alžírska o milosť
Podľa organizácie Reportéri bez hraníc je Gleizes v súčasnosti jediným francúzskym novinárom uväzneným v zahraničí.
Autor TASR
Paríž 15. decembra (TASR) - Matka väzneného francúzskeho novinára Christopha Gleizesa v liste alžírskemu prezidentovi požiadala o udelenie milosti pre svojho syna, ktorý si odpykáva sedemročný väzenský trest za „velebenie terorizmu“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP, ktorá v pondelok nahliadla do spomínaného listu.
„S úctou vás žiadam, aby ste zvážili udelenie milosti Christophovi, aby mohol znova získať slobodu a vrátiť sa k svojej rodine,“ napísala Sylvie Godardová v liste prezidentovi Abdalovi Madžídovi Tabbúnovi, datovanom 10. decembra.
Právnici športového novinára, ktorého v júni odsúdili na väzenský trest, žiadajú o pojednávanie pred najvyšším súdom.
Gleizesa zadržala polícia v máji 2024, keď cestoval do alžírskeho regiónu Kabýlia kvôli práci. V roku 2021 sa stretol s lídrom Hnutia za autonómiu Kabýlie (MAK), ktorú Alžírsko označuje za teroristickú organizáciu.
Novinár tento mesiac na odvolacom pojednávaní uviedol, že nevedel o tom, že MAK je vyhlásená za teroristickú organizáciu a požiadal o odpustenie za svoje „novinárske chyby“. Alžírsky odvolací súd tento mesiac potvrdil novinárov trest. Jeho matka toto rozhodnutie označila za nepochopiteľné. „Nikde v jeho textoch nenájdete ani stopu po výrokoch, ktoré by boli nepriateľské voči Alžírsku a jeho obyvateľom,“ napísala v spomínanom liste.
Podľa organizácie Reportéri bez hraníc je Gleizes v súčasnosti jediným francúzskym novinárom uväzneným v zahraničí. Francúzsky prezident Emmanuel Macron sľúbil, že sa bude usilovať dosiahnuť jeho prepustenie.
AFP konštatuje, že uväznenie novinára prišlo v čase diplomatického napätia medzi Francúzskom a Alžírskom po tom, čo Paríž minulý rok oficiálne potvrdil marockú zvrchovanosť nad Západnou Saharou. Ide o rozsiahlu bývalú španielsku kolóniu bohatú na nerastné suroviny, ktorú z väčšej časti kontroluje Maroko. Už desaťročia si ju však nárokuje hnutie Front Polisario, podporované Alžírskom, ktoré usiluje o jej nezávislosť.
„S úctou vás žiadam, aby ste zvážili udelenie milosti Christophovi, aby mohol znova získať slobodu a vrátiť sa k svojej rodine,“ napísala Sylvie Godardová v liste prezidentovi Abdalovi Madžídovi Tabbúnovi, datovanom 10. decembra.
Právnici športového novinára, ktorého v júni odsúdili na väzenský trest, žiadajú o pojednávanie pred najvyšším súdom.
Gleizesa zadržala polícia v máji 2024, keď cestoval do alžírskeho regiónu Kabýlia kvôli práci. V roku 2021 sa stretol s lídrom Hnutia za autonómiu Kabýlie (MAK), ktorú Alžírsko označuje za teroristickú organizáciu.
Novinár tento mesiac na odvolacom pojednávaní uviedol, že nevedel o tom, že MAK je vyhlásená za teroristickú organizáciu a požiadal o odpustenie za svoje „novinárske chyby“. Alžírsky odvolací súd tento mesiac potvrdil novinárov trest. Jeho matka toto rozhodnutie označila za nepochopiteľné. „Nikde v jeho textoch nenájdete ani stopu po výrokoch, ktoré by boli nepriateľské voči Alžírsku a jeho obyvateľom,“ napísala v spomínanom liste.
Podľa organizácie Reportéri bez hraníc je Gleizes v súčasnosti jediným francúzskym novinárom uväzneným v zahraničí. Francúzsky prezident Emmanuel Macron sľúbil, že sa bude usilovať dosiahnuť jeho prepustenie.
AFP konštatuje, že uväznenie novinára prišlo v čase diplomatického napätia medzi Francúzskom a Alžírskom po tom, čo Paríž minulý rok oficiálne potvrdil marockú zvrchovanosť nad Západnou Saharou. Ide o rozsiahlu bývalú španielsku kolóniu bohatú na nerastné suroviny, ktorú z väčšej časti kontroluje Maroko. Už desaťročia si ju však nárokuje hnutie Front Polisario, podporované Alžírskom, ktoré usiluje o jej nezávislosť.