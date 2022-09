Matka zápasila s tigrom holými rukami, aby zachránila malého syna

Naí Dillí 7. septembra (TASR) - Indická matka bojovala proti tigrovi holými rukami, aby zachránila svojho malého syna-batoľa z jeho čeľustí. V stredu o tom informoval indický predstaviteľ, na ktorého sa odvolala tlačová agentúra AFP.



Arčaná Čaudhrí vyšla v nedeľu večer von z domu v stredoindickom štáte Madhjapradéš, pretože jej 15-mesačný syn si chcel uľaviť.



Tiger, ktorý sa tam údajne zatúlal z neďalekej tigrej rezervácie Bandhavgarh, sa na nich vrhol, spresnil pre AFP spomínaný miestny predstaviteľ.



Šelma sa pri útoku pokúšala zaryť zuby do hlavy dieťaťa, ale matka na zviera skočila, aby syna zachránila.



Tiger sa snažil chlapca vytrhnúť a ujsť s ním, ale dedinčania započuli matkin krik a pribehli jej na pomoc.



Zviera potom zmizlo v lese.



"Prijali ju do nemocnice. Je mimo ohrozenia života a zotavuje sa. Batoľaťu sa tiež darí dobre," uviedol zmienený indický činiteľ.



Matka utrpela viacnásobné prepichnutie pľúc a zranenia brušnej dutiny, dieťa má hlboké tržné rany na hlave.



Noviny The Times of India informovali, že prebieha pátracia operácia s cieľom zahnať tigra naspäť na jeho územie a že dedinčanom odporúčali zdržiavať sa v noci v domoch.



Celá južná Ázia zaznamenáva nárast zrážok medzi človekom a zvieraťom, pretože čoraz väčšie rozširovanie miest spôsobuje ubúdanie lesov.



V Indii bolo v rokoch 2014–2019 pri útokoch tigra zabitých takmer 225 ľudí.



Pytliaci alebo elektrický prúd zabili v rokoch 2012–2018 vyše 200 tigrov, ukázali údaje.



V Indii žije okolo 70 percent všetkých tigrov na svete a populácia tigrov sa v roku 2018 odhadovala na 2967 jedincov.