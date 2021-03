Matkám jezídskej menšiny vydali ich deti

Kamišli 6. marca (TASR) - Dvanásť detí, ktorých otcami sú údajní členovia extrémistickej organizácie Islamský štát (IS), odovzdali úrady sýrskych Kurdov ich matkám z komunity jezídskej menšiny v Iraku. Informovala o tom v noci na sobotu agentúra AFP s tým, že ide o prvý prípad, keď boli takéto deti vrátené svojim biologickým matkám.



"Všetky deti vo veku od dvoch do piatich rokov sa narodili jezídskym matkám a ich otcami sú členovia IS. Boli odovzdané matkám," uviedla predstaviteľka Kurdov v Sýrii Zejneb Saruchanová.



AFP pripomenula, že IS v roku 2014 uniesol tisíce jezídskych žien a dievčat z ich domova v oblasti Sindžár na severe Iraku. Následne ich predávali ako sexuálne otrokyne, boli znásilňované alebo nútené do manželstva s džihádistami. Dochádzalo k tomu nielen v Iraku, ale aj v susednej Sýrii.



Kurdskí bojovníci zo Sýrie, bojujúci proti islamistom za podpory USA, tvrdia, že počas rokov bojov proti IS, ktoré v roku 2019 viedli k ich územnej porážke, zachránili desiatky jezídskych žien a dievčat.



Mnohé z unesených jezídskych žien a dievčat sa medzičasom vrátili zo Sýrie do Iraku, iné sú stále nezvestné.



Zatiaľ čo komunita jezídov v Iraku preživšie ženy víta, ich deti sa to často netýka, konštatovala AFP.



Saruchanová v tejto súvislosti uviedla, že povinnosťou kurdských úradov v Sýrii je postarať sa o tieto deti, kým ich matky nepožiadajú o ich vydanie.



V roku 2014 militanti Islamského štátu obkľúčili pohorie Sindžár a zajali vyše 10.000 príslušníkov jezídskej menšiny. Tisíce žien a detí zotročili, zatiaľ čo tisíce mužov pozabíjali. Mnohým z tých, čo prežili, sa podarilo utiecť do európskych krajín.



Náboženská viera kurdsky hovoriacej menšiny - jezídizmus - je založená nielen na prvkoch islamu a kresťanstva, ale najmä na jarsanizme, starokurdskom náboženstve, ktoré historicky vychádza zo zoroastrizmu, učenia staroperzského náboženského reformátora Zarathuštru.



Radikálni, ale aj umiernení moslimovia považujú jezídov dodnes za "vyznávačov diabla", pretože vraj nesprávne vykladajú určité prvky náboženstva. Aj toto je jeden z dôvodov ich prenasledovania zo strany šiitov, sunnitov a dokonca i Kurdov.