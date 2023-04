Matku Jevgenija Prigožina možno vrátia na sankčný zoznam EÚ

Moskva/Londýn 27. apríla (TASR) — Matku Jevgenija Prigožina, zakladateľa súkromnej žoldnierskej Vagnerovej spoločnosti, by Európska únia mohla opäť zaradiť na zoznam osôb, na ktoré sú pre rozpútanie vojny na Ukrajine uvalené sankcie. V noci na štvrtok o tom s odvolaním sa na denník Financial Times informovala britská stanica BBC.



Začiatkom marca najvyšší súd Európskej únie zrušil obmedzenia, ktoré boli uvalené na 83-ročnú Violettu Prigožinovú — majiteľku galérie Farby života v Petrohrade. Jej právnikom sa vtedy nečakane podarilo preukázať, že viac ako päť rokov nebola nijako prepojená so štruktúrami svojho syna — najmä so skupinou spoločností Concorde, ktorá podniká v oblasti cateringu.



Súd vtedy Rade EÚ dokonca navrhol, aby Prigožinovej vyplatili súdne trovy.



Nemenovaný zástupca EÚ v súvislosti s verdiktom súdu pripomenul, že Brusel má dva mesiace na to, aby sa proti rozhodnutiu v tejto kauze odvolal.



Skutočnosť, že sa Violette Prigožinovej podarilo dosiahnuť vyňatie zo sankčného zoznamu, len podčiarkuje, aký právne komplikovaný môže byť proces vyvodzovania zodpovednosti voči rodinným príslušníkom prokremeľských činiteľov za konanie ich príbuzných, podotkla BBC.



Ako ďalej píše vo svojom spravodajskom materiáli, dilema spočíva v tom, že absencia včasných sankcií voči členom rodiny Prigožinovcov uplynulé roky de facto pomáhala rozvoju aktivít Vagnerovej skupiny.



EÚ uvalila na Prigožina sankcie v októbri 2020, Spojené štáty tak urobili už v roku 2016. Americké orgány sa domnievajú, že Prigožinom založená "továreň na trollov" — agentúra, ktorá sa venuje vytváraniu a šíreniu dezinformácií na internete — zasahovala do prezidentských volieb v USA v roku 2016. V roku 2022 bol Prigožin zaradený na sankčné zoznamy Kanady a Japonska.