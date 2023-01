Mattarella a Meloniová pripomenuli úlohu Talianska v holokauste

Rím 27. januára (TASR) — Taliansky prezident Sergio Mattarella a premiérka Giorgia Meloniová si v piatok pripomenuli úlohu Talianska v holokauste. Urobili tak na Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry ANSA.



"Princípy, ktoré formovali našu ústavu a Všeobecnú deklaráciu ľudských práv sú založené na radikálnom odmietnutí sveta, ktorý viedol k Auschwitzu," uviedol Mattarella. Tieto princípy v súčasnosti vo svete ohrozujú krvavé vojny či opätovný nárast antisemitizmu, intolerancie a rasizmu, čomu pomáhajú aj sociálne siete.



Mattarella pripomenul talianske rasové zákony fašistického režimu z roku 1938 a spoluúčasť vlády Talianskej socialistickej republiky pri deportovaní židov do táborov smrti v rokoch 1943 - 1945. "V roku 1938 sa fašistický režim správal kruto k časti svojich obyvateľov," povedal prezident. Dodal, že je zakotvené v ústave, že Taliansko sa nemôže znovu stať rasistickým štátom.



"Šoa je priepasťou ľudstva," povedala Meloniová vo svojom v posolstve k Medzinárodnému dňu pamiatky obetí holokaustu. Bolo to "zlo, ktoré sa rasovými zákonmi z roku 1938 dotklo aj nášho ľudu".



"Je našou povinnosťou zaistiť, aby spomienka na tieto udalosti a na to, čo sa stalo, nebola zredukovaná na obyčajné slohové cvičenie," uviedla Meloniová, podľa ktorej je dôležité s holokaustom oboznámiť aj mladých ľudí a zintenzívniť boj proti antisemitizmu.



Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu pripadá na 27. januára. Bol vyhlásený Organizáciou Spojených národov v roku 2005 pri príležitosti 60. výročia oslobodenia koncentračného tábora Osvienčim-Brezinka (Auschwitz-Birkenau).