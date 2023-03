Mattarella ocenil pápeža Františka za to, že ukazuje cestu k mieru

Rím 19. marca (TASR) - Taliansky prezident Sergio Mattarella v nedeľu ocenil úsilie pápeža Františka o to, aby bol svet spravodlivejší a mierovejší. Prezident to napísal v posolstve pri príležitosti nedávneho desiateho výročia zvolenia Františka do čela katolíckej cirkvi. Informovala o tom tlačová agentúra ANSA.



"Medzinárodné spoločenstvo sleduje s veľkým záujmom vašu prácu a vaše slová, ktoré ukazujú priamu cestu, ako zaistiť, aby sa ľudstvo v budúcnosti dočkalo mieru a skutočného rozvoja," uviedol Mattarella v posolstve.



"Vaše učenie, ktorého cieľom je odstrániť nerovnosť a podporiť tie najzraniteľnejšie skupiny ľudí v našej spoločnosti, zanechalo v tomto desaťročí hlbokú stopu. Som si istý, že budete aj ďalej orientačným bodom pre vlády, medzinárodné organizácie a veľké množstvo veriacich i neveriacich," dodal Mattarella.



Od 13. marca 2013, keď sa rozhodlo o tom, že na pápežský stolec zasadne argentínsky arcibiskup Jorge Mario Bergoglio, ubehlo už desať rokov. Pápež František pri tejto príležitosti v pondelok 13. marca odslúžil omšu, zatiaľ čo do Vatikánu prichádzali blahoželania z celého sveta.



Z tisícov pápežských audiencií, stoviek návštev diecéz a farností a 40 apoštolských ciest si František podľa vlastných slov zachoval "vo svojom srdci jasné spomienky" a označil ich za najkrajšie momenty svojho pontifikátu.



Pápež si vo svojom vôbec prvom podcaste napríklad konkrétne zaspomínal na audienciu so starými rodičmi z celého sveta, ktorá sa konala 28. septembra 2014. "Starí ľudia sú múdri a veľmi mi pomáhajú. Aj ja sám som starý," povedal.