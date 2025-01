Mattarella potvrdil Zelenskému pokračujúcu pomoc

Rím 10. januára (TASR) - Taliansky prezident Sergio Mattarella v piatok v Ríme na stretnutí s ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským potvrdil odhodlanie jeho krajiny naďalej pomáhať Kyjevu vo vojne s Ruskom. Podľa jeho slov ide o otázku bezpečnosti celej Európy a dodržiavania pravidiel medzinárodného spoločenstva, informuje TASR podľa agentúry ANSA.



Podľa Zelenského išlo o "veľmi pozitívne stretnutie". Mattarellu tiež pozval na Ukrajinu a pripomenul, že taliansky prezident navštívil krajinu naposledy pred 25 rokmi. Takáto návšteva by bola podľa neho vhodná najmä pred blížiacou sa konferenciou o obnove Ukrajiny, ktorú má Rím hostiť 10. – 11. júla.



Prezidenti oboch krajín sa stretli v Ríme aj v máji 2023, keď ukrajinský prezident pricestoval do Talianska prvýkrát od začiatku ruskej invázie vo februári 2022.



Ukrajinský prezident sa vo štvrtok večer stretol aj s talianskou premiérkou Giorgiou Meloniovou. V piatok v rozhovore pre médiá vyhlásil, že podľa neho talianska premiérka môže pomôcť Ukrajine pri rokovaniach s novozvoleným americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Meloniová po stretnutí tiež prisľúbila Kyjevu pokračujúcu pomoc a "poskytnutie čo najlepších možných podmienok na dosiahnutie spravodlivého a dlhodobého mieru".



Meloniová od svojho nástupu do funkcie koncom roka 2022 Ukrajinu podporuje. Zo všetkých vedúcich predstaviteľov EÚ je však podľa agentúry DPA zároveň považovaná za osobu s najužšími väzbami na okruh Trumpa. Ten v predvolebnej kampani opakovane vyhlásil, že obmedzí vojenskú pomoc pre Ukrajinu a vojnu rýchlo ukončí.



Meloniová na margo Trumpa v minulosti uviedla, že Spojené štáty pod jeho vedením Ukrajinu neopustia. "Trump má schopnosť vyvažovať diplomaciu a odstrašovanie. Predpokladám, že to tak bude aj v tomto prípade," vyhlásila.