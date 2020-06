Mattarella: Taliansko počas koronakrízy ukázalo svoju najlepšiu tvár

Rím 2. júna (TASR) - Taliansko v utorok slávi štátny sviatok. Prezident Sergio Mattarella pri tejto príležitosti položil veniec kvetov k Hrobu neznámeho vojaka v Ríme, informovala agentúra AFP.



Vo svojom prejave Mattarella uviedol, že Taliani štátny sviatok slávia s "pocitom neistoty, ale aj s dôvodmi pre nádej".



Narážal tým na stále klesajúci trend počtu nových prípadov nákazy novým koronavírusom v Taliansku, ktoré sa pripravuje na ďalšiu fázu postupného uvoľňovania celoštátnych obmedzení. Na infekčnú chorobu COVID-19, ktorú koronavírus vyvoláva, zomrelo v Taliansku za uplynulé tri mesiace takmer 33.500 ľudí.



Mattarella tiež upozornil, že táto "kríza sa ešte neskončila a inštitúcie aj občania budú stále musieť čeliť dôsledkom a traumám".



Bolo by "neprijateľné a neodpustiteľné premrhať odkaz obetí, bolesti, nádeje a dôvery v náš národ," uviedol taliansky prezident v súvislosti s koronakrízou.



Podľa neho Taliansko "v tejto mimoriadnej situácii ukázalo svoju najlepšiu tvár". Mattarella dodal, že je hrdý na svoju krajinu a na "morálnu jednotu" Talianov, ktorá podľa jeho presvedčenia bude "motorom znovuzrodenia".



Mattarella by mal v utorok zavítať aj do mesta Codogno, kde v polovici februára koronavírus prvýkrát zaznamenali na území Talianska. Prezident tam vzdá hold pamiatke z Lombardska pochádzajúcich obetí epidémie vyvolanej koronavírusom.



Dnešný sviatok je pre Talianov spomienkou na udalosti z 2. a 3. júna roku 1946, keď sa v krajine konalo referendum, v ktorom mali občania rozhodnúť o politickom zriadení v Taliansku, pričom si vybrali republiku a odmietli monarchiu.



Pri tejto príležitosti akrobatický oddiel talianskeho letectva - Frecce Tricolori - preletel v utorok nad Rímom a zanechával za sebou na oblohe pásy vo farbách talianskej štátnej vlajky.



Začiatkom tohto týždňa tieto lietadlá preleteli aj nad niekoľkými mestami na severe krajiny, čo je tá časť Apeninského polostrova, ktorá bola a je novým koronavírusom najviac zasiahnutá. Išlo "o posolstvo nádeje a solidarity" pre jej obyvateľov, dodala agentúra AFP.