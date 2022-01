Mattarellovo zotrvanie v úrade prezidenta ocenili lídri Európy a pápež

Rím 30. januára (TASR) - Talianske vládne strany v sobotu drvivou väčšinou zahlasovali za to, aby odchádzajúci prezident Sergio Mattarella zotrval na čele štátu ešte jedno funkčné obdobie, čím odvrátili politický chaos, ktorý by tak mohol nastať v tretej najväčšej ekonomike eurozóny.



Zvolením 80-ročného Mattarellu sa ukončila niekoľko týždňov trvajúca patová situácia a spory o to, či má prezidentské kreslo prevziať taliansky premiér Mario Draghi. Mnohí sa pritom obávali, že takýto krok by zanechal vládu bez vedenia v aktuálne veľmi citlivom čase, píše tlačová agentúra AFP.



Mattarella potreboval od volebného zboru 1009 zákonodarcov a regionálnych zástupcov najmenej 505 hlasov, pričom získal 759. Tento bývalý sudca ústavného súdu opakovane odmietal druhé funkčné obdobie, ale v sobotu sa napokon poddal po tom, ako sa politickým stranám nepodarilo nájsť vhodného kandidáta.



"Mal som iné plány, ale ak to bude nutné, som k dispozícii," povedal Mattarella pred hlasovaním. Očakáva sa, že slávnostný sľub zloží na budúci týždeň v stredu alebo vo štvrtok. Napriek tomu, že podľa mnohých odíde z úradu ešte pred vypršaním svojho sedemročného mandátu, zrejme zostane aspoň do najbližších parlamentných volieb naplánovaných na rok 2023.



Úrad talianskeho prezidenta je prevažne ceremoniálny, ale hlava štátu má značné právomoci počas politických kríz - môže rozpustiť parlament, vyberať premiérov či zamietnuť mandáty nestabilným koalíciám.



Draghi vyhlásil, že daný výsledok po ôsmich kolách hlasovania v priebehu šiestich dní je "pre Talianov výbornou správou". Draghi, bývalý šéf Európskej centrálnej banky, ktorého takmer pred rokom vymenovali do čela vlády národnej jednoty, bol mesiace propagovaný ako hlava štátu s najvyššou spôsobilosťou.



Mnohí sa však obávali, že jeho odchod z pozície premiéra oslabí zadlžené Taliansko, ktoré sa spamätáva z recesie spôsobenej covidovou pandémiou. Voľbu nového talianskeho prezidenta preto ostro sledovali aj medzinárodní investori.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron na Twitteri zablahoželal "drahému Sergiovi", zatiaľ čo nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier vyzdvihol Mattarellu ako "vzorový príklad" politika, ktorý "chápe význam Európy". Pápež František ocenil jeho "štedrý" súhlas so zotrvaním vo funkcii v čase neistoty.