Matthew McConaughey nebude kandidovať za guvernéra Texasu

Austin 29. novembra (TASR) – Americký herec Matthew McConaughey sa nebude uchádzať o post guvernéra svojho rodného štátu Texas. Oznámil to v nedeľu po niekoľkých mesiacoch verejného pohrávania sa s touto myšlienkou, píše agentúra AP.



Držiteľ Oscara vo videonahrávke zverejnenej v nedeľu večer uviedol, že politická kariéra nie je "v tejto chvíli" cestou, ktorú si vyberá. Podľa vlastných slov sa bude namiesto toho zameriavať na podporu spoločností a nadácií, ktoré vytvárajú podmienky pre to, aby uspeli iní.



Voľby guvernéra Texasu sa črtajú ako jedny z najvýraznejších politických súbojov v USA v roku 2022, píše AP. Republikánsky guvernér Greg Abbott sa bude uchádzať o tretie funkčné obdobie, pričom demokrat Beto O'Rourke po neúspešných kandidatúrach do Senátu USA a za prezidenta oznámil, že bude jeho vyzývateľom.



McConaughey (52), ktorý účinkoval v desiatkach filmov ako Kontakt, Klub poslednej nádeje, Interstellar či Slušní chlapci, opakovane pripustil, že zvažuje kandidatúru za guvernéra. Nikdy však neprezradil, za ktorú stranu by kandidoval, a tiež sa vyhýbal vyjadreniam o konkrétnych politických postojoch, najmä k sporným otázkam v Texase.



"Politici? Tí dobrí nám môžu pomôcť dostať sa tam, kam sa potrebujeme dostať," povedal v novom videu. "Ale povedzme si to jasne, nemôžu pre nás nič urobiť, ak sa sami nerozhodneme urobiť niečo pre seba."